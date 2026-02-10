Премьер Грузии: приглашение на Мюнхенскую конференцию получено

10.02.2026 14:59





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство получило приглашение на Мюнхенскую конференцию, и, возможно, Грузию на форуме представит глава МИД Мака Бочоришвили.



Кобахидзе добавил, что сам он не будет присутствовать на конференции в Мюнхене.



«Наш представитель будет на Мюнхенской конференции. В какой форме будет представлено правительство, общество поймет позже. Это может быть Мака Бочоришвили. Общество поймет это от нас, когда это будет нужно.



Меня не будет на Мюнхенской конференции. Правительство получило приглашение.



Представитель правительства будет присутствовать на этой конференции. Это то, что я могу вам сказать», — сказал Кобахидзе.



Добавим, Мюнхенская конференция по безопасности состоится 13-15 февраля.





Напомним, в 2025 году на 61-ю Мюнхенскую конференцию представителей «Грузинской мечты» не пригласили — тогда Администрация правительства заявила, что члены кабмина якобы не поехали бы в Мюнхен, даже если бы их позвали. Встречи на полях форума 14-16 февраля проводили пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидер партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария.



По возвращении Зурабишвили и Гахария забросали яйцами «титушки» — активисты партии власти.



Мюнхенская конференция по безопасности — ежегодная международная конференция, которая проводится в Мюнхене с февраля 1963 года. На форуме дипломаты, политики, военачальники обсуждают вне дипломатических и протокольных требований вопросы поддержания мира. Это самый крупный форум для обсуждения и решения вопросов международной безопасности.





