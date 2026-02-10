Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Долгосрочная регуляция цен и развитие альтернативной сети являются принятой практикой


10.02.2026   13:28


Долгосрочная регуляция цен и развитие альтернативной сети являются принятой практикой. Мы изучим соответствующую международную практику, и если сочтем, что это хорошее средство регулирования цен в Грузии в долгосрочной перспективе, то почему бы и нет, естественно, прибегнем и к этой мере, - заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе касательно регулирования цен.

По его словам, консультации с бизнесом в этом направлении будут продолжены.

«Главное - найти пути решения проблемы вместе, и мы должны найти их вместе с бизнесом. Мы должны вместе проявить высокую социальную ответственность. Естественно, консультации по этому вопросу будут продолжаться, прежде всего с бизнесом. Что касается конкретных мер, которые могут быть приняты, нам, естественно, со свой стороны будет сложно ввести определенные регуляции, непосредственно связанные с количеством маркетов. Такая практика существует в разных странах, но в нашем случае, вероятно, будет сложно ввести такие регуляции на данном этапе. Что касается долгосрочного регулирования цен и развития альтернативной сети, то это принятая практика в различных секторах. Мы изучим соответствующую международную практику, и если сочтем это хорошим средством для регулирования цен в Грузии в долгосрочной перспективе, то почему бы и нет , естественно, прибегнем и к этой мере», - заявил Кобахидзе.


