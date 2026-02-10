Кобахидзе: Надеемся, что после восстановления прямого диалога с Россией европейская бюрократия восстановит прямой диалог и с Грузией

10.02.2026 12:37





По мнению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, европейская бюрократия демонстрирует двойные стандарты, открыто говоря о необходимости прямого диалога с Россией.



Журналист задал Кобахидзе вопрос: «Европейские лидеры говорят о необходимости диалога с Россией, но мы помним несправедливую критику в адрес Грузии в прошлом, в том числе обвинение правительства в пророссийскости из-за мирной политики. Как вы это оцениваете?»



Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что европейская бюрократия сможет восстановить прямой диалог и с Грузией.



«Европейская бюрократия демонстрирует двойные стандарты. Заговорили о необходимости прямого диалога с Россией, в то время как до сих пор не восстановили прямой диалог с Грузией под предлогом того, Грузия является страной с пророссийским или русским правительством… Надеемся, что после восстановления прямого диалога с Россией они смогут восстановить и прямой диалог с Грузией», — сказал Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





