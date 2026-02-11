Шарманашвили: Совершенно неаргументированные заседания Хельсинкской комиссии уже становятся несерьезными

«Подобные совершенно безаргументированные заседания Хельсинкской комиссии уже становятся несерьёзными», — заявил член парламентского большинства Тенгиз Шарманашвили в связи с запланированной сегодня встречей в Хельсинкской комиссии.



По словам Шарманашвили, ситуация стала ещё более тяжёлой после того, как на заседание Хельсинкской комиссии была приглашена директор программ глобальной демократии Института Маккейна, бывший руководитель офиса NDI в Грузии Лора Торнтон.



«Ситуация стала ещё тяжелее, когда пригласили Лору Торнтон. Этот человек напрямую призывал население Грузии к беспорядкам. Более того, она заявляла, что было проведено столько демонстраций, столько выступлений, а жертв не было. Она считает, что в Грузии необходима сакральная жертва. Когда на заседание приглашают такого человека, который может предоставить Хельсинкской комиссии необъективную информацию, после этого всё становится ясно. О её необъективности говорит и то, что она называет действующего президента США такими словами, повторять которые я не хочу, поскольку они связаны с сексуальным преступлением. Этого человека пригласили в комиссию, где одной из ведущих фигур является Уилсон — однопартиец действующего президента. С чем мы имеем дело? Мы имеем дело с тем, что поощряющие ультрарадикальные группы люди есть в обеих партиях — как среди »демократов», так и среди »республиканцев». Поэтому не стоит ожидать там объективности — это будет очередной фарс и шоу, наполненное ложью», — заявил Шарманашвили.





