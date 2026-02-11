Нацбанк Грузии сохраняет ставку монетарной политики без изменений на уровне 8,0%

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на заседании 11 февраля 2026 года сохранил ставку монетарной политики (ставку рефинансирования) без изменений. Она составляет 8,0%.



По состоянию на январь 2026 года общий уровень цен в Грузии в годовом выражении вырос на 4,8%. Инфляция выше целевого уровня в основном по-прежнему обусловлена ростом цен на продовольствие. С одной стороны, на международных рынках продолжается рост цен на отдельные товарные группы, имеющие значительный вес в потребительской корзине Грузии, что передаётся и на внутренний рынок. С другой стороны, наряду с внешними факторами, разовые корректировки цен на отдельные товары внутри страны и колебания цен на аграрную продукцию также способствуют ускорению инфляции. В то же время базовая инфляция, исключающая из общего показателя продовольствие, энергоносители и табак, сохраняется в пределах целевого уровня (в январе — 2,1 процента), что указывает на стабильность долгосрочных инфляционных ожиданий. Инфляция в секторе услуг, где изменения цен отличаются относительной жёсткостью, в январе несколько выросла и составила 3 процента. Соответственно, показатели «жёстких» цен свидетельствуют о том, что инфляционные процессы носят менее всеобъемлющий характер. Однако умеренный рост инфляции жёстких цен по сравнению с предыдущим месяцем усиливает риски роста инфляционных ожиданий.



На фоне этих тенденций обновлённый центральный сценарий НБГ предполагает незначительный пересмотр прогноза инфляции на 2026 год в сторону повышения. Согласно центральному сценарию, текущая динамика инфляции носит временный характер и не вызывает так называемых «эффектов второго раунда», то есть давление не распространяется на другие товары и услуги. Соответственно, при прочих равных условиях, по мере исчерпания влияния временных факторов, со второго квартала 2026 года инфляция постепенно приблизится к целевому уровню и в среднем за год составит 3,7%.



Экономическая активность постепенно возвращается к своему долгосрочному темпу роста, что ослабляет давление на цены со стороны спроса. В частности, согласно обновлённому центральному сценарию НБГ, реальный рост ВВП в 2026 году составит 5%. Нормализации темпов экономического роста дополнительно будет способствовать сохранение кредитной активности на её равновесном уровне.



С учётом высокой неопределённости сохраняются как риски ускорения инфляции, так и риски её замедления. В связи с этим Комитет по монетарной политике наряду с центральным сценарием рассмотрел сценарии как повышенной, так и пониженной инфляции и при принятии решения учёл разнонаправленные риски.



В случае реализации сценария повышенной инфляции фундаментальные процессы потребуют более высокой траектории процентной ставки по сравнению с центральным сценарием. В частности, умеренный рост показателей жёстких цен в январе по сравнению с предыдущими месяцами усиливает риски роста долгосрочных инфляционных ожиданий. Одновременно сохранение высокой реальной экономической активности на фоне нормализации роста высокопродуктивных секторов может создать дополнительное инфляционное давление. Кроме того, при обострении геополитической ситуации в мире возможно более значительное, чем ожидается, повышение цен на международных товарных рынках с последующей передачей на внутренний рынок.



С другой стороны, реализация рисков, предусмотренных сценарием пониженной инфляции, открывает возможность более быстрого снижения ставки по сравнению с центральным сценарием. В частности, сохранение высоких темпов роста в высокопродуктивных секторах может ускорить потенциальный рост экономики. В этом случае усиление предложения окажет дезинфляционное воздействие, и инфляция быстрее приблизится к целевому уровню по сравнению с центральным сценарием. В то же время текущие тенденции на внутреннем рынке труда способствуют снижению ценового давления, что усиливает вероятность развития низкоинфляционного сценария. Среди внешних факторов длительное сохранение слабых позиций доллара наряду с тенденцией к снижению мировых цен на нефть также будет способствовать снижению общей инфляции.



По итогам макроэкономического анализа и рассмотрения указанных сценариев комитет счёл оптимальным сохранение умеренно жёсткой монетарной политики и оставил ставку без изменений на уровне 8 процентов. Дальнейшие изменения ставки будут зависеть от обновлённых данных и реализации рисков. В соответствии с центральным сценарием, только после исчерпания текущих разовых факторов и приближения инфляции к целевому уровню Национальный банк продолжит нормализацию монетарной политики. Однако если в результате различных разовых факторов инфляция будет длительное время сохраняться выше целевого уровня, Комитет по монетарной политике готов сохранить текущую жёсткую позицию дольше ожидаемого и при необходимости ужесточить её дополнительно.



Национальный банк Грузии будет использовать все инструменты для поддержания ценовой стабильности, что означает удержание роста общего уровня цен в среднесрочной перспективе вблизи 3%.



Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 25 марта 2026 года.





