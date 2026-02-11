Григол Гегелия о визите Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан

11.02.2026 13:59





Это полный крах пропаганды непризнанного режима, доказывавшего нам, что он в состоянии нормализовать отношения с Трампом, - так секретарь по иностранным делам «Лело – Сильной Грузии» Григол Гегелия оценивает визит вице-президента США Джей ди Вэнса в Армению и Азербайджан.



По его словам, Грузией правит антизападный режим, который отношениям с США и Европой предпочел Россию, Иран и Китай.



«После долгой паузы США вернулись на Южный Кавказ, но без Грузии. США твердо зафиксировали свою новую позицию как главный глобальный партнер Южного Кавказа. Однако в это историческое время, Грузия, находящаяся в плену российской разведки, не является частью формулы. Ни Армения, ни Азербайджан не помнят американской вовлеченности такого масштаба, в отличие от Грузии, которая при разных властях принимала президента США, двух вице-президентов и 7 госсекретарей. Однако сегодня Грузия больше не представляет интереса, не является надежным и привлекательным партнером.



Грузия полностью изолирована, так как режим «Мечты» никому не интересен, за исключением режимов, которые еще хуже их самих. В итоге: сегодня Азербайджан заключает стратегическое соглашение с США, аналогичное тому, которое Грузия заключила еще в 2009 году, однако в 2024 году потеряла из-за российского режима. Сегодня в Баку мы слышим похвалу за вклад азербайджанских военных в Афганистане, и не слышим этого в Тбилиси, взятом в плен невежественным режимом «Мечты», и это при том, что Грузия по всем параметрам внесла самый большой вклад в миссию в Афганистане. Сегодня Армения заключает с США критически важные соглашения по безопасности и энергетическому сотрудничеству и получает крупнейшую американскую инвестицию для высокотехнологических инфраструктурных проектов, что станет предусловием для экономического роста и занятости граждан; а в стране без амбиций, превратившейся в болото Грузии остановлены проект порта Анаклиа и много других мега-проектов, которые США, Европейская комиссия и «Всемирный банк» единогласно признавали проектами-носителями высших приоритетов, которые должны были создать рабочие места в Грузии, повысить национальную безопасность и привести к росту экономики. Вместо этого, сегодня Армения и Азербайджан являются символом и реальностью новых миротворческих, транзитных и экономических связей, колыбелью мега-проектов, родиной новых транзитных путей. Беднеющая Грузия же слушает пропаганду российского типа о несуществующем мире и незащищенной суверенности, именно это и является анатомией саботажа и измены. И это на том фоне, когда в регионе Южного Кавказа и Причерноморья фундаментально меняются рамки безопасности, торговли, транзита и геополитики, когда рождается новая кавказская архитектура, Грузия не сидит ни за одним из столов, где решается ее судьба. Как говорится в одном известном выражении: »Если ты не сидишь за столом, значит ты – в меню».



Это геополитическая катастрофа для народа, который на протяжении веков искал именно такой момент, который дал бы ему возможность предпринять верные внешнеполитические шаги по достижению продолжительного мира, стабильности и благополучия.



Это режим, который не раз обвинял демократически избранное правительство США в попытке госпереворота, подписал невнятный меморандум с Китаем, стоял на панихиде Хезболлы и "Хамас" в Иране, а в Ашхабаде рядом с автократами»,- заявил Гегелия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





