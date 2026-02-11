Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Полиция Польши задержала четырех граждан Грузии в сотрудничестве с контртеррористической службой


11.02.2026   14:06


Полиция Польши задержала четырех граждан Грузии в сотрудничестве с контртеррористической службой, сообщают польские СМИ.

Масштабная операция проведена в городе Велунь Лодзинского воеводства полицейскими в сотрудничестве с контртеррористами из BOA при участии пограничников Польши.

Указывается, что это была крупная операция спецслужб по заказу литовского правосудия, которое выдало европейский следственный ордер на задержание одного из разыскиваемых в своей стране грузин.

«Дело остается загадочным, никто из собеседников нашего корреспондента не раскрывает подробностей литовского запроса и причин, по которым иностранец должен был быть задержан и доставлен в Литву. Но учитывая масштаб операции и использование антитеррористических подразделений, можно предположить, что речь идет о самых тяжких преступлениях», — пишут СМИ.

Вместе с разыскиваемым гражданином Грузии в руки сотрудников правоохранительных органов Польщи попали еще трое его соотечественников. Уже проведен и контроль законности их пребывания в Польше. В ближайшее время будет принято решение об их высылке из Польши.


﻿
