Макрон обвинил администрацию Трампа в желании «расчленить» ЕС

10.02.2026 23:32





Администрация президента США Дональда Трампа является «открыто антиевропейской» и желает «расчленения» Европейского Союза. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами в Елисейском дворце, передает Financial Times. По мнению французского президента, в Вашингтоне проявляют презрение к ЕС и не скрывают намерений ослабить его изнутри.



Макрон подчеркнул, что европейцам не следует испытывать ложного чувства безопасности, полагая, что напряженность в торговых отношениях с США и споры вокруг Гренландии остались в прошлом. Он указал на двойной вызов для Европы: «китайское цунами» на торговом фронте и политическую нестабильность в США, что создает, по его словам, «глубокий шок» для Европы.



Признав, что прежняя стратегия ЕС, заключавшаяся в «преклонении и попытках достичь соглашения» с Вашингтоном, полностью провалилась, Макрон призвал к более жесткой и самостоятельной линии. Он отметил, что всегда был уважителен, но не слаб в диалоге с Трампом, и указал на необходимость занять более решительную позицию в отношениях с нынешней американской администрацией.



По мнению Макрона, новое обострение в диалоге с Вашингтоном может произойти из-за регулирования цифровых услуг в ЕС. Президент Франции предупредил, что США в ближайшие месяцы, с высокой вероятностью, будут атаковать Европу именно по этой линии, что может обернуться введением новых американских пошлин против Евросоюза.



В частности, под ударом, по его словам, могут оказаться Франция и Испания из-за инициатив по ограничению доступа детей к социальным сетям. Как отмечает Bloomberg, аналогичные меры рассматривают и другие европейские страны, а также Великобритания.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





