Турция предупредила, что может вступить в ядерную гонку

10.02.2026 23:36





Турция будет вынуждена озаботиться вопросом получения собственного ядерного оружия, если оно появится у других стран на Ближнем Востоке, заявил в эфире CNN Turk министр иностранных дел республики Хакан Фидан. «Честно говоря, мы не хотим видеть в регионе драматические изменения, которые могут нарушить текущий баланс сил. Это может подтолкнуть страны, например, имеющие проблемные вопросы с Ираном, к стремлению обзавестись ядерным оружием. И тогда нам, вероятно, придется невольно присоединиться к этой гонке», — сказал глава МИД.



Фидан напомнил, что Турция с 1980 года является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако, по мнению министра, в этом соглашении есть несправедливые положения, включая то, что страны, обладавшие ядерным оружием на момент подписания документа в 1967 году, сохраняют за собой этот статус. «Это пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. — TMT). Взамен предполагалось, что другим странам обеспечат трансфер технологий в сфере мирного атома, а государства, обладающие ядерным оружием, приложат все усилия для избавления от него. Однако ни один из этих двух пунктов выполнен не был. В результате имеет место ядерная несправедливость», — отметил Фидан.



Министр также допустил, что некоторые страны пойдут по пути ядерного вооружения, если США ослабят защитный «зонтик», который традиционно предоставляют своим союзникам. «В будущем мы можем увидеть все большее число стран, стремящихся к обладанию ядерным оружием. И это будут не Иран или какая-либо страна Ближнего Востока. Это будут страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы», — отметил он.



5 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс предрек ядерный хаос на Ближнем Востоке из-за Ирана. Он заявил, что, если у этой исламской республики появится такое оружие, то скоро его захочет заполучить Саудовская Аравия, а затем и другие арабские страны Персидского залива.



Вэнс добавил, что США будут работать с Китаем, Россией и любой другой страной в целях сокращения количества ядерного оружия в мире, «и вопрос лишь в том, как обеспечить соблюдение этой «красной линии».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





