Грузия занимает 11-е место среди 96 стран мира по уровню безработицы

11.02.2026 11:02





Данными об этом поделилась Международная организация труда (МОТ). Таким образом, только в 10 странах уровень безработицы ниже, чем в Грузии.



Согласно данным за 2024 год, число безработных в Грузии достигло 227 тысяч человек, что составляет 13,9% от рабочей силы в 1,630 тысяч человек.



Что касается соседних стран, то самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Армении — 12,4%. Далее следуют Турция — 8,4%, Азербайджан — 5,3% и Россия — 2,4%.



С 2019 года МОТ внесла существенные изменения в методологию определения уровня безработицы: теперь занятыми считаются только те, кто получает заработную плату или является самозанятым и получает доход. Согласно предыдущей классификации 2013 года, работа на собственное потребление также считалась занятостью. Например, если человек выращивал урожай для себя в деревне, он относился трудоустроенным, но по новой методологии он больше не считается занятым.



Поскольку половина стран мира не публикует статистику по новой методологии или не обновляла свои данные в течение последних нескольких лет, в рейтинг вошли только 96 стран. Это страны, которые опубликовали статистику уровня безработицы по новой методологии за 2022–2024 годы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





