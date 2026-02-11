Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В парламенте Грузии проходит первое заседание временной комиссии по изучению цен на продукты питания


11.02.2026   12:42


В парламенте Грузии проходит первое заседание временной комиссии по изучению ценообразования на продовольственную продукцию, медикаменты и топливо.

На заседании присутствуют представители компаний по производству мясомолочной продукции и яиц. Согласно повестке дня, на заседании будут рассмотрены вопросы структуры рынка, цепочки ценообразования и операционных процессов сектора.

Аналогичная комиссия создана и при Администрации правительства Грузии. Возглавляет указанную комиссию премьер Ираклий Кобахидзе, по заявлению которого, цены на продукты питания выше, чем в Европе, так как действует высокая наценка. Изучение цен начато и СГБ Грузии.


