В парламенте Грузии проходит первое заседание временной комиссии по изучению цен на продукты питания

11.02.2026 12:42





В парламенте Грузии проходит первое заседание временной комиссии по изучению ценообразования на продовольственную продукцию, медикаменты и топливо.



На заседании присутствуют представители компаний по производству мясомолочной продукции и яиц. Согласно повестке дня, на заседании будут рассмотрены вопросы структуры рынка, цепочки ценообразования и операционных процессов сектора.



Аналогичная комиссия создана и при Администрации правительства Грузии. Возглавляет указанную комиссию премьер Ираклий Кобахидзе, по заявлению которого, цены на продукты питания выше, чем в Европе, так как действует высокая наценка. Изучение цен начато и СГБ Грузии.





