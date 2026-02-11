Папуашвили: Хельсинкская комиссия преследует абсолютно очевидную политическую цель, направленную против грузинского народа

11.02.2026 14:00





«Мы видим стиль работы Хельсинкской комиссии. У них есть абсолютно чёткая политическая повестка против грузинского народа, и этой повестке следуют несколько лидеров данной комиссии», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с запланированным сегодня заседанием Хельсинкской комиссии.



По его словам, он ожидает, что на заседании вновь выступит директор программ глобальной демократии Института Маккейна, бывший руководитель офиса NDI в Грузии Лора Торнтон.



«Я ожидаю, что госпожа Лора Торнтон снова появится там, и мне интересно, повторит ли она вновь своё мнение о том, что Дональд Трамп является сексуальным насильником. Как видно, Хельсинкская комиссия опирается на показания такого человека в вопросах, касающихся Грузии. Так что мы находимся в »хорошей кампании». Человек, который называет президента Соединённых Штатов сексуальным насильником, оказывается, интересен кому-то в качестве источника свидетельств против Грузии. У нас нет никаких ожиданий. Мы видим стиль работы Хельсинкской комиссии. У них есть абсолютно чёткая политическая повестка против грузинского народа, и этой повестке следуют несколько лидеров этой комиссии», — заявил Шалва Папуашвили.





