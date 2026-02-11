Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Папуашвили: Хельсинкская комиссия преследует абсолютно очевидную политическую цель, направленную против грузинского народа


11.02.2026   14:00


«Мы видим стиль работы Хельсинкской комиссии. У них есть абсолютно чёткая политическая повестка против грузинского народа, и этой повестке следуют несколько лидеров данной комиссии», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с запланированным сегодня заседанием Хельсинкской комиссии.

По его словам, он ожидает, что на заседании вновь выступит директор программ глобальной демократии Института Маккейна, бывший руководитель офиса NDI в Грузии Лора Торнтон.

«Я ожидаю, что госпожа Лора Торнтон снова появится там, и мне интересно, повторит ли она вновь своё мнение о том, что Дональд Трамп является сексуальным насильником. Как видно, Хельсинкская комиссия опирается на показания такого человека в вопросах, касающихся Грузии. Так что мы находимся в »хорошей кампании». Человек, который называет президента Соединённых Штатов сексуальным насильником, оказывается, интересен кому-то в качестве источника свидетельств против Грузии. У нас нет никаких ожиданий. Мы видим стиль работы Хельсинкской комиссии. У них есть абсолютно чёткая политическая повестка против грузинского народа, и этой повестке следуют несколько лидеров этой комиссии», — заявил Шалва Папуашвили.


