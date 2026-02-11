В Тбилиси задействована новая программа по выкупу ветхих жилых зданий в зоне охраны культурного наследия

«Запущена новая программа выкупа аварийных жилых домов, расположенных в зоне охраны культурного наследия, которая предусматривает определённые предварительные условия», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства муниципалитета.



По его словам, граждане, проживающие в аварийных домах в зоне охраны культурного наследия, получат возможность самостоятельно принять решение в отношении принадлежащих им аварийных жилых помещений и не ждать инвестора.



«Мы хотим предложить нашим тбилисцам ещё одну новую программу, которая была одним из предвыборных обещаний. Программа касается выкупа аварийных жилых домов, расположенных в исторических районах столицы — в зоне охраны культурного наследия. Есть люди, которые, несмотря на вовлечённость мэрии, не хотят ждать строительного процесса и, возможно, предпочитают в кратчайшие сроки продать это имущество. Именно эта программа станет дополнительным механизмом и возможностью для наших сограждан принять решение относительно принадлежащих им аварийных жилых домов», — заявил Каха Каладзе.



Мэр столицы ознакомил общественность с критериями, обязательными для участия в программе.



«Степень аварийности многоквартирного жилого дома должна соответствовать V или IV категории; на выкуп должны согласиться все собственники аварийного дома; демонтаж данного аварийного здания не должен создавать угрозу строениям на соседнем земельном участке. Если существует риск воздействия, мэрия готова включить в программу выкупа также собственников соседних земельных участков на тех же условиях», — заявил Каладзе.



По его словам, выкупу подлежат все зарегистрированные в собственности площади, за исключением отдельных случаев.



«Некоторые помещения, разумеется, выкупу не подлежат, например: общее имущество товарищества собственников (подъезды, коридоры, лестничные клетки, двор и иное имущество общего пользования); гаражи/парковочные места (у нас есть программы, в рамках которых парковочные места, находящиеся в собственности или пользовании товариществ, изымаются, а на их месте обустраиваются рекреационные пространства); чердаки и террасы, если они не благоустроены и не используются для проживания (если чердак или терраса благоустроены и используются как жилое помещение, в таком случае мы, разумеется, выкупим и эти площади)», — отметил Каладзе.



По разъяснению мэра Тбилиси, помещения, подлежащие выкупу, будут оцениваться Национальным бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули.



«Площади, используемые для проживания, будут оценены как жилые, а помещения, не используемые для проживания, — в соответствии с их фактическим состоянием. Выкупленные территории будут подготовлены для инвестирования таким образом, чтобы градостроительно соответствовать специфике исторического района, после чего их распоряжение будет осуществляться в порядке, установленном законодательством», — заявил Каладзе.



По словам мэра, помимо данной программы, в столице продолжается реализация других программ, направленных на решение проблемы аварийного жилья, в рамках которых уже реализуются десятки проектов.



«Фонд развития Тбилиси» тратит десятки миллионов лари на реабилитацию исторических районов, и мы все видим, насколько преобразились площадь Орбелиани, площадь Гудиашвили и другие исторические территории; мы создали программу замещения аварийных жилых домов, которую также реализует «Фонд развития Тбилиси». В рамках этой программы ни один тетри не расходуется со стороны наших сограждан. Главное — 100-процентное согласие собственников аварийного дома; также у нас есть программа, в которую включается бизнес. Мы предоставляем девелоперам соответствующие стимулирующие меры — будь то увеличение коэффициента K2 или другие преференции, — чтобы они обеспечили собственников, проживающих в аварийных домах, новыми жилыми площадями», — отметил Каха Каладзе.





