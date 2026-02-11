Трамп резко повысил пошлины для Швейцарии

11.02.2026 22:22





Президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на импорт из Швейцарии до 39%. Это произошло после телефонного разговора со швейцарским политиком, в ходе которого он был недоволен тоном собеседницы, сообщает Fox Business.



Трамп заявил, что Швейцария на протяжении долгого времени пользовалась практически нулевыми тарифами при экспорте товаров в США, что, по его словам, привело к значительному торговому дисбалансу.



«У нас был дефицит в 42 миллиарда долларов. Мы ничего не получали взамен, и я сказал: надо что-то сделать, чтобы хотя бы немного это выровнять», — рассказал он.



По словам Трампа, сначала он ввел в отношении Швейцарии пошлину в 30%, которую сам назвал заниженной: «Я ввел 30-процентный тариф — он был слишком низким. Дефицит оставался большим, хотя стал примерно вдвое меньше».



После этого президент США получил «экстренный звонок» от, как он выразился, «премьер-министра Швейцарии», хотя у страны нет премьера, — вероятно, он имел в виду члена Федерального совета Швейцарии Карин Келлер-Суттер. Трамп охарактеризовал разговор так:





«Она была очень агрессивной, но вежливой. Очень агрессивной. Она говорила: «Сэр, мы маленькая страна. Мы не можем этого сделать (потянуть пошлину в 30%. — Прим. ред.). Мы не можем». Я не мог ее оторвать от телефона».



Политик заявил, что собеседница неоднократно подчеркивала небольшой размер Швейцарии, на что он отвечал: «Вы можете быть маленькой страной, но у нас с вами дефицит в 42 миллиарда долларов».



В итоге Трамп прямо связал свое решение о повышении пошлин с тоном разговора с Келлер-Суттер:



«Мне действительно не понравилось, как она с нами разговаривала, поэтому вместо того чтобы дать ей снижение [тарифов], я поднял их до 39%».



Трамп также раскритиковал представление о Швейцарии как об «ультрашикарной, ультраидеальной» стране, заявив, что «они такие только потому, что США позволяют им нас обирать и зарабатывать все эти деньги».



Он добавил, что подобная ситуация характерна не только для Швейцарии:



«Я могу сказать то же самое еще про сорок стран. Некоторые из них ведут себя гораздо хуже».



Отметим, в ноябре 2025 года США и Швейцария в итоге достигли соглашения: тарифы были снижены до 15%, а швейцарские компании обязались инвестировать 200 миллиардов долларов в экономику США к 2028 году.



На Давосском форуме Трамп заявил, что пошлины были снижены под давлением швейцарского бизнеса, включая компанию Rolex, однако дал понять, что это не окончательное решение:



«Я снизил тариф, потому что не хочу причинять вред людям. Но это не значит, что он снова не вырастет».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





