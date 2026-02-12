Кирцхалия: Власти „Грузинской мечты“ заранее просчитали все уловки „дип стейт“

12.02.2026 11:42





Власти «Грузинской мечты» заранее просчитали все уловки «дип стейт», предприняли превентивные шаги и оставили в его арсенале лишь такие ходы, которые либо безрезультатны, либо работают против его же интересов, - так лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия прокомментировал приостановку безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов.



Как пишет Кирцхалия на своей странице в Фейсбук, представители «Грузинской мечты» не раз заявляли, что ограничения в отношении дипломатических паспортов не представляют для них препятствия и выглядят как грубая попытка продемонстрировать давление, поскольку у владельцев дипломатических паспортов есть и обычные паспорта, по которым они могут свободно передвигаться по Европе без виз.



«После двух лет угроз, внесения изменений в механизм принятия решений со стороны ЕС и громких заявлений наступил день, когда »евробюрократы», а фактически стоящее за ними »дип стейт», решили предпринять »действенные шаги» и не больше и не меньше - ЕС поддержал приостановку безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов.



Интересно, что 27 января прошлого года Евросоюз уже принял решение аналогичного содержания, но на иной правовой основе: тогда государствам-членам было предоставлено право индивидуально вводить ограничения для владельцев дипломатических и служебных паспортов, чем и воспользовались 13 стран. Принятое сегодня решение является обязательным для всех стран ЕС и будет применяться в равной степени.



Первые лица страны и другие представители »Грузинской мечты» не раз заявляли, что ограничения в отношении дипломатических паспортов не представляют для них препятствия и не окажут влияния. Наряду с тем, что если на одной чаше весов интересы страны, а на другой - необходимость стоять в визовой очереди, то последнее не является проблемой, также отмечалось, что подобное решение носит в определённой степени символический характер и выглядит как грубая попытка демонстрации давления, поскольку у владельцев дипломатических паспортов есть и обычные паспорта, позволяющие передвигаться по Европе без виз.



Ещё одним признаком абсурдности является то, что если, к примеру, уже однократная приостановка безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов со стороны стран Балтии не повлияла на власти Грузии, почему представители »дип стейт» считают, что повторение этого шага или, например, введение аналогичного механизма в Дании станет переломным?



Возможно, они так и не считают, однако количество возможных шагов у них минимально, и каждый из них абсурднее предыдущего.



Прошедшие годы показали, что »дип стейт», которое привело всю Европу к краю пропасти, не смогло ничего поделать с властями Грузии. О том, что Европа переживает серьёзный ценностный кризис, не справляется с неконтролируемой миграцией и навязываемой абсурдной идеологией, достаточно оценок Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса. Именно руками ослабленной Европы и беспрекословно послушных бюрократов »дип стейт» пытается оказывать давление на власть »Грузинской мечты», однако при разумной политике и правильном маневрировании правящая команда Грузии не дала к себе подобрать ключ, и в итоге у них остались лишь столь нелепые шаги, как приостановка безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов.



Напомним, что лица с дипломатическим рангом по всему миру пользуются упрощённым, безвизовым режимом передвижения, следовательно, данное решение прямо противоречит существующим нормам международных отношений. Получается, что »дип стейт» пренебрегло международными договорами и элементарной логикой лишь для того, чтобы принять решение против »Грузинской мечты», влияние которого на неё равно нулю. Что может быть глупее и комичнее этого?



Всё это свидетельствует лишь об одном: власть »Грузинской мечты» успешно »сыграла», заранее просчитала все уловки »дип стейт», предприняла превентивные меры и оставила в его арсенале только такие шаги, которые либо окажутся безрезультатными, либо обернутся против него самого. Поэтому, лишь бы продолжать манипулировать темой Евросоюза, им приходится принимать такие абсурдные решения», - пишет в социальной сети Ираклий Кирцхалия.





