В Президентском дворце Грузии состоялась официальная церемония приветствия президента Республики Хорватия Зорана Милановича
12.02.2026 11:42
В Президентском дворце Грузии состоялась официальная церемония встречи президента Республики Хорватия Зорана Милановича.
Зорана Милановича принимал президент Грузии Михаил Кавелашвили. В рамках церемонии были исполнены государственные гимны двух стран, после чего коллеги представили друг другу членов своих делегаций.
В рамках официального визита в Президентском дворце запланированы встречи Михаила Кавелашвили и Зорана Милановича — как в формате тет-а-тет, так и в расширенном составе. По их завершении будет сделано совместное заявление для СМИ.
Президент Хорватии прибыл в Грузию вместе с делегацией, в состав которой входят: руководитель канцелярии президента Республики Хорватия Бартол Шимунич, советник президента по внешней и европейской политике Невен Пеличарич, специальный советник президента по экономическим вопросам Велибор Мачкич, чрезвычайный и полномочный посол Республики Хорватия в Грузии Бранко Зебич, а также представители администрации президента.
