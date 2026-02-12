В Президентском дворце Грузии состоялась официальная церемония приветствия президента Республики Хорватия Зорана Милановича

В Президентском дворце Грузии состоялась официальная церемония встречи президента Республики Хорватия Зорана Милановича.



Зорана Милановича принимал президент Грузии Михаил Кавелашвили. В рамках церемонии были исполнены государственные гимны двух стран, после чего коллеги представили друг другу членов своих делегаций.



В рамках официального визита в Президентском дворце запланированы встречи Михаила Кавелашвили и Зорана Милановича — как в формате тет-а-тет, так и в расширенном составе. По их завершении будет сделано совместное заявление для СМИ.



Президент Хорватии прибыл в Грузию вместе с делегацией, в состав которой входят: руководитель канцелярии президента Республики Хорватия Бартол Шимунич, советник президента по внешней и европейской политике Невен Пеличарич, специальный советник президента по экономическим вопросам Велибор Мачкич, чрезвычайный и полномочный посол Республики Хорватия в Грузии Бранко Зебич, а также представители администрации президента.





