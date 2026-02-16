Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Кобулети школьник попытался совершить самоубийство


16.02.2026   17:36


В Кобулети в одной из частных школ несовершеннолетний ученик нанёс себе повреждения. По имеющейся информации, подросток мог стать жертвой буллинга, что, предположительно, и стало причиной попытки самоубийства.

По словам очевидцев, инцидент произошёл на территории учебного заведения. На месте работали сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

В администрации школы подтвердили факт произошедшего, однако от комментариев о причинах на данном этапе воздерживаются. По их информации, состояние здоровья ученика стабильное, угрозы жизни нет.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).


