В Кобулети школьник попытался совершить самоубийство

В Кобулети в одной из частных школ несовершеннолетний ученик нанёс себе повреждения. По имеющейся информации, подросток мог стать жертвой буллинга, что, предположительно, и стало причиной попытки самоубийства.



По словам очевидцев, инцидент произошёл на территории учебного заведения. На месте работали сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.



В администрации школы подтвердили факт произошедшего, однако от комментариев о причинах на данном этапе воздерживаются. По их информации, состояние здоровья ученика стабильное, угрозы жизни нет.



По факту возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).





