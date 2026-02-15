|
Кайя Каллас: Сейчас стало модно критиковать Европу
15.02.2026 19:29
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кайя Каллас заявила, что критика Европы стала очень модной, и отвергла обвинения администрации США в ограничении свободы слова в ЕС. Она сделала это заявление во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
Каллас попросили оценить выступление госсекретаря США Марко Рубио в Мюнхене, где он призвал европейцев вернуться к традициям и ценностям, которые связывают их с США.
Высокий представитель ЕС выразила недовольство постоянной критикой Европы и заявила, что ЕС остается примером с точки зрения приверженности к ценностям.
«Каждый раз, когда я слышу эту критику в адрес Европы, которая сейчас стала очень модной, я думаю о том, какова альтернатива, и я имею в виду все лучшее и хорошее, что нам дала Европа, и то, что Европа действительно из себя представляет. Путешествуя по миру, я вижу, что страны равняются на нас, потому что мы представляем ценности, которые и сегодня остаются на высоком уровне. Поэтому мне очень трудно поверить в эти обвинения», — сказала Каллас.
Она также отметила, что «интересно» слышать критику свободы слова со стороны Соединенных Штатов, учитывая их место в мировом рейтинге свободы прессы.
«Знаете, когда вы из Эстонии, страны, занимающей второе место в рейтинге свободы прессы, и слышите критику свободы прессы от страны, занимающей 58-е место в этом списке, это интересно», — сказала Каллас.
В то же время глава дипломатии ЕС выразила уверенность, что, несмотря на все разногласия, Европа и США могут сотрудничать.
Для справки: в своей речи в Мюнхене госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США возможно говорят «прямо и жёстко», но только потому, что США «глубоко обеспокоены» своим собственным будущим и будущим Европы.
