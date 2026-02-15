|
Нино Циклаури заняла 49-е место в гигантском слаломе
15.02.2026 19:25
Нино Циклаури завершила участие в женском гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх, проходящих в Милане и Кортине.
После первого спуска она занимала 55-е место, но вторая попытка оказалась лучше, и в итоге она финишировала на 49-м месте.
Чемпионом Олимпиады в гигантском слаломе стала итальянка Федерика Бриджоне.
