Нино Циклаури заняла 49-е место в гигантском слаломе

15.02.2026 19:25





Нино Циклаури завершила участие в женском гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх, проходящих в Милане и Кортине.



После первого спуска она занимала 55-е место, но вторая попытка оказалась лучше, и в итоге она финишировала на 49-м месте.



Чемпионом Олимпиады в гигантском слаломе стала итальянка Федерика Бриджоне.







