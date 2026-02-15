|
Сборная Грузии по регби одержала победу над Нидерландами на чемпионате Европы по регби
15.02.2026 19:22
В матче второго тура чемпионата Европы по регби сборная Грузии встретилась с Нидерландами в Амстердаме и одержала победу со счетом 61:12, заработав при этом бонусное очко.
Заключительный матч группового этапа состоится 21 февраля на стадионе «Авчала» в Тбилиси против сборной Испании – игра начнется в 16:00.
Полуфиналы пройдут 7-8 марта. Финальные матчи состоятся 15 марта в Мадриде.
