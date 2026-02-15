Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сборная Грузии по регби одержала победу над Нидерландами на чемпионате Европы по регби


15.02.2026   19:22


В матче второго тура чемпионата Европы по регби сборная Грузии встретилась с Нидерландами в Амстердаме и одержала победу со счетом 61:12, заработав при этом бонусное очко.

Заключительный матч группового этапа состоится 21 февраля на стадионе «Авчала» в Тбилиси против сборной Испании – игра начнется в 16:00.

Полуфиналы пройдут 7-8 марта. Финальные матчи состоятся 15 марта в Мадриде.


