Сборная Грузии по регби одержала победу над Нидерландами на чемпионате Европы по регби

15.02.2026 19:22





В матче второго тура чемпионата Европы по регби сборная Грузии встретилась с Нидерландами в Амстердаме и одержала победу со счетом 61:12, заработав при этом бонусное очко.



Заключительный матч группового этапа состоится 21 февраля на стадионе «Авчала» в Тбилиси против сборной Испании – игра начнется в 16:00.



Полуфиналы пройдут 7-8 марта. Финальные матчи состоятся 15 марта в Мадриде.







