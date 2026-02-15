|
Эстония открывает посольство в Ереване и переводит посла из Тбилиси
15.02.2026 12:05
По информации ERR (Эстонское национальное телерадиовещание), Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение перевести посла Марге Мардисалу-Кахар из Грузии в Армению. До сих пор один посол курировал и Армению, и Грузию, посольство оперировало из Тбилиси.
Эстонское посольство в Тбилиси будет возглавлять временный поверенный в делах, и пока неизвестно, когда эстонское правительство назначит посла в Грузию.
По данным эстонского вещателя, причиной этого стала охлаждения отношений с Грузией и наоборот активирование отношений с Арменией. Министерство иностранных дел Эстонии и сам министр Маргус Цахкна часто критикуют правительство «Грузинской мечты» за отступление от демократии и поддерживает введение санкций против Бидзины Иванишвили и правительственных чиновников на уровне ЕС. Сама Эстония неоднократно вводила санкции против высокопоставленных грузинских чиновников.
Посол Эстонии в Грузии останется на своей должности до 10 марта. По данным Министерства иностранных дел, Марге Мардисалу-Кахар станет первым послом Эстонии в Армении, ее резиденция будет открыта в Ереване. Эстония приняла решение об открытии посольства в Армении в ноябре прошлого года. Посольство Эстонии в Грузии работает с 2006 года.
