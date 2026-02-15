|
Папуашвили: Грузия не обсуждает с Россией восстановление ж/д через оккупированную Абхазию
15.02.2026 12:07
Правительство Грузии не ведет никаких переговоров с Россией по поводу восстановления железной дороги, проходящей по территории оккупированной Абхазии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в комментарии журналистам.
«Что касается восстановления отношений с Российской Федерацией, то здесь есть одно простое предварительное условие: признание территориальной целостности является ключевым моментом», — заявил Шалва Папуашвили.
Вчера вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения между РФ и Грузией через территорию оккупированной Абхазии. По его словам, такая инициатива является частью более широкой работы по «разблокированию всех нарушенных путей на Кавказе» и укреплению транспортно-логистической связности в регионе.
Напомним, что железнодорожное сообщение между Россией и Грузией через Абхазию существовало в советское время. Дорога соединяла города Сочи и Тбилиси через Сухуми и Поти. После войны в Абхазии в начале 1990-х годов пассажирские и грузовые перевозки по железной дороге были приостановлены. В настоящее время железнодорожная линия находится в полуразрушенном состоянии.
