Посол Германии: В некоторых областях экономическая зависимость Грузии от России растет


15.02.2026   12:01


«В некоторых областях экономические связи с Россией укрепляются, а не ослабевают, особенно в энергетическом секторе», — заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер в интервью программе «Аналитика» на BMGTV.

Отвечая на вопрос о том, какую роль Россия играет в экономике Грузии, посол отметил, что Грузия должна проявлять осторожность в этом вопросе.

«Я думаю, что зависимость растет. Мы наблюдаем это. В некоторых областях экономические связи с Россией укрепляются, а не ослабевают, особенно в энергетическом секторе. Скажем так, Германия на собственном опыте убедилась, что Россия использует энергию как оружие. Вы должны защищаться от этих вызовов. Мы понимаем, что Россия – ваш сосед. Россия – и наш сосед, хотя и не такой непосредственный, как ваш, – но Россия является фактором. Мы также хотим иметь хорошие отношения с Россией – с 1990-х годов мы пробовали все, чтобы наладить отношения сотрудничества с Россией – в политической, экономической сфере и в сфере безопасности. Многие немецкие компании инвестировали, мы покупали газ и нефть у России. Но политические приоритеты России выходят за рамки сотрудничества, и Россия решила вмешаться в эти отношения. В случае с Грузией я бы был осторожен перед лицом этих вызовов», – сказал Петер Фишер.


