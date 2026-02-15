Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузия объявила 8 мая Национальным днем вина


15.02.2026   11:57


Правительство Грузии объявило 8 мая Национальным днем вина. В указе № 339, подписанном Ираклием Кобахидзе, говорится, что «Национальный день вина» будет отмечаться 8 мая каждого года.

«С целью продемонстрировать грузинское вино как идентичность страны и значимое культурное наследие, многовековую историю грузинского вина и связанные с ним традиции:

а) установить «Национальный день вина»;

б) отмечать «Национальный день вина» ежегодно 8 мая», — говорится в Указе.


