Грузия объявила 8 мая Национальным днем вина
15.02.2026 11:57
Правительство Грузии объявило 8 мая Национальным днем вина. В указе № 339, подписанном Ираклием Кобахидзе, говорится, что «Национальный день вина» будет отмечаться 8 мая каждого года.
«С целью продемонстрировать грузинское вино как идентичность страны и значимое культурное наследие, многовековую историю грузинского вина и связанные с ним традиции:
а) установить «Национальный день вина»;
б) отмечать «Национальный день вина» ежегодно 8 мая», — говорится в Указе.
