Грузия объявила 8 мая Национальным днем вина

15.02.2026 11:57





Правительство Грузии объявило 8 мая Национальным днем вина. В указе № 339, подписанном Ираклием Кобахидзе, говорится, что «Национальный день вина» будет отмечаться 8 мая каждого года.



«С целью продемонстрировать грузинское вино как идентичность страны и значимое культурное наследие, многовековую историю грузинского вина и связанные с ним традиции:



а) установить «Национальный день вина»;



б) отмечать «Национальный день вина» ежегодно 8 мая», — говорится в Указе.







