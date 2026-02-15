|
У Государственного университета Ильи проходит акция протеста
15.02.2026 19:19
Участники протестного шествия пришли к корпусу «А» Государственного университета Ильи.
На месте наряду с другими участниками протеста их встретила ректор Государственного университета Ильи Нино Доборжгинидзе.
Участники акции принесли баннеры: «Университет автономен», «Что правительство понимает в знаниях?».
Кроме того, слышны выкрики: «За образование, до конца», «Автономия для университетов».
Демонстранты опротестовывают решения Министерства образования относительно распределения квот в государственных университетах.
Ранее акция прошла в саду Дедаэна, где выступили студенты и лекторы. Кроме того, по словам организаторов сегодняшней акции, 16 февраля протест состоится возле Министерства образования, где они соберутся в 14:00.
