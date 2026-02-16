Глава МВД Грузии: в 2026 году планируется выдворение до 4 тысяч нелегальных мигрантов

Глава МВД Грузии Гела Геладзе заявил, что в 2026 году планируется высылка из страны до 4 тысяч нелегальных мигрантов.



Министр отметил, что в 2025 году из страны было выслано более 1300 нелегалов.



«Только в этом году было выслано более 400 нелегалов. На прошлой неделе я сообщил общественности, что в 2025 году было выслано более 1300 нелегалов. Конечно, это наш приоритет, и в этом году мы планируем выслать из страны до 4 000 нелегалов», — сказал Геладзе.





Геладзе подчеркнул, что один из главных приоритетов министерства внутренних дел является борьба с нелегальной миграцией.



«В этом направлении Министерство внутренних дел активно работает с точки зрения законодательного, структурного, технологического и инфраструктурного развития», — заявил министр.



Добавим, ранее премьер Грузии заявил, что трудовая деятельность иностранцев с 1 марта 2026 года будет существенно ограничена законом, «что позволит должным образом защитить как экономику страны, так и интересы наших граждан».



Он заявил, что власти усиливают Департамент миграции МВД Грузии, который «за последний год выдворил больше нелегальных мигрантов, чем суммарно за предыдущие 10 лет».



«Усиление департамента позволит в течение нескольких лет полностью освободить страну от нелегальных мигрантов, число которых сегодня превышает 20 тысяч», — заявил премьер.





