Бывший сотрудник Госдепа США утверждает, что акции в Грузии финансировались через USAID
16.02.2026 18:51
Эксперт по кибербезопасности и бывший сотрудник Государственного департамента США рассказал о протестных акциях, прошедших в Грузии в мае 2024 года в связи с законом «Об иностранном влиянии».
По его словам, участники акций финансировались через USAID.
«Люди, вышедшие на улицы, — это узлы нашего влияния. Они находятся в платёжных ведомостях USAID. Они находятся в платёжных ведомостях Госдепартамента. Они находятся в платёжных ведомостях Национального фонда демократии, и мы задействовали их, чтобы остановить закон, который сообщил бы обществу Грузии, что мы их финансируем.
Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% своего финансирования из иностранных источников, публично регистрироваться как »организации, действующие в интересах иностранной силы». Действительно. Разве это не самый разумный закон, о котором вы когда-либо слышали?», — заявил Майк Бенц.
По его словам, теперь и в Европе требуют принятия закона об иностранных агентах, чтобы Европа наконец поняла, не финансирует ли американское правительство тайно неправительственные организации в их странах, как это, по его утверждению, происходило на протяжении ста лет.
Бывший сотрудник Госдепартамента также отметил, что у США действует «двойной стандарт», поскольку в стране уже десятилетиями применяется Foreign Agents Registration Act (FARA), однако Вашингтон запрещает другим государствам принимать аналогичное законодательство, поскольку сам заинтересован во влиянии на политические процессы в этих странах.
