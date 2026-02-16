Имам в Марнеули в Грузии объявил США «крупнейшим террористом» и выразил поддержку Хаменеи

Во время проповеди в мечети Имама Али в Марнеули в регионе Квемо Картли в Грузии (здесь в том числе компактно проживает азербайджанская община) имам Хаджи Хаджиев назвал Соединенные Штаты «крупнейшим террористом в регионе», выразил солидарность с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и назвал «мучениками» лидеров террористического движения ХАМАС, убитых Израилем в последние годы в Палестине и по всему миру.



Кроме того, во время проповеди в мечети был вывешен плакат с изображением аятоллы Али Хаменеи, и несколько человек в зале держали в руках его портрет.





По словам Хаджиева, мусульмане должны поддерживать Хаменеи как «муджтахида» (высший богослов в исламе, имеющий право самостоятельно выносить правовые решения на основе прямого толкования Корана).



Хаджиев отметил, что те, кто не может поддержать Хаменеи физически, должны поддержать его словесно или в социальных сетях.



«Если бы сегодня на Ближнем Востоке, в Йемене, Палестине, Ираке, частично в Сирии, и особенно на линии сопротивления во главе с Ираном не было бы фронта сопротивления, враг полностью достиг бы своих целей в регионе», — сказал Хаджиев.



Имам заявил, что Хаменеи сегодня является «духовным лидером освобожденных мусульман и угнетенных народов». Он напомнил, что суннитские ученые также признают лидерские качества Хаменеи, и что «Сейид Хасан Насралла и Сейид Сафиеддин, которые поддерживали лидеров ХАМАС, погибли на пути вместе с ним«.



Во время своей проповеди, которая, предположительно, состоялась в начале февраля, Хаджиев назвал Соединенные Штаты «организатором и спонсором террора», и сказал, что США «несут ответственность за гибель миллионов людей на Ближнем Востоке«.



Он также осудил угрозы и призывы Израиля к террористическим атакам против Хаменеи, которые он назвал международными преступлениями.



Хаджиев упомянул волну протестов, начавшуюся в Иране в конце декабря, и обвинил десятки тысяч демонстрантов в «намеренном создании хаоса».



Он повторил угрозу Хаменеи о том, что «если враг совершит еще один акт безумия, он потерпит унизительное поражение в регионе».





Напряженность на Ближнем Востоке остается высокой. США направили в регион дополнительные военные силы после жестокого подавления иранским режимом антиправительственных протестов, начавшихся 28 декабря.



Протесты в Тегеране и сотнях других городов Ирана были вызваны резким ростом инфляции и обвалом национальной валюты, но быстро переросли в антиправительственные демонстрации, и режим начал подавлять протесты с особой жестокостью.



По официальным данным властей Ирана, в ходе подавления протестов погибли около 3 тысяч человек. По последним данным иранской правозащитной организации HRANA, число погибших в результате протестов достигло 7 008 человек, включая 219 детей, число задержанных режимом превысило 53 300 человек.



