Саакашвили: Иванишвили боится меня больше, чем Путин боялся Навального

16.02.2026 17:29





Иванишвили боится меня больше, чем Путин боялся Навального, поэтому я готов ко всему, - пишет на своей странице в Фейсбук 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили.



Как заявляет Саакашвили, «его первое отравление также было подтверждено западными специалистами, а когда будет второе - знают только Джако и его российские покровители».



«Западные эксперты окончательно подтвердили, что Навальный был отравлен в тюрьме редким южноамериканским ядом, применение которого могло быть доступно только правительству России.



Путин всегда называл Навального »российским Саакашвили», а сам Алексей Навальный незадолго до отравления в тюрьме призвал правительство олигарха прекратить ненадлежащее обращение со мной. Навального убили, чтобы он не попал под обмен заключёнными.



Иванишвили (прим. почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта») боится меня больше, чем Путин боялся Навального, поэтому я готов ко всему. Кстати, моё первое отравление также подтвердили западные специалисты. Когда будет второе - знают только Джако и его российские покровители», - пишет в социальной сети Саакашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





