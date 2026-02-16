|
В трёх регионах Грузии выявлены нелегальные молочные производства
16.02.2026 15:27
Национальное агентство продовольствия выявило незарегистрированные предприятия по переработке молока в Квемо-Картли, Самегрело и Имерети.
Квемо-Картли, Болниси
Инспекторы обнаружили серьёзные нарушения на предприятии, принадлежащем физическому лицу (ул. Григол Хандзтели №11, Болниси).
Бизнес работал без обязательного признания агентства и без регистрации в реестре экономической деятельности.
Продукция производилась с грубыми нарушениями технологического процесса и санитарно-гигиенических норм — без пастеризации и надлежащей дезинфекции.
Опечатаны молочные продукты: так называемые «эрбо» (топлёное масло), «надоги», сливочное масло, а также выявлено молоко сомнительного происхождения и восстановленное молоко (из сухого порошка).
Имерети, село Варцихе (муниципалитет Багдати)
Физическое лицо Л.Дж. производило сыр на нелегальном объекте без обязательного признания агентства и без регистрации в реестре.
Отсутствовала документация по прослеживаемости продукции и соблюдение требований по маркировке.
Самегрело, село Носири (муниципалитет Сенаки)
ООО «Тетри Датви» («Белый медведь») также осуществляло деятельность без регистрации и признания.
Выявлены критические и некритические нарушения санитарных норм и правил маркировки.
По итогам проверок бизнес-операторы оштрафованы, а производственный процесс приостановлен до устранения нарушений.
