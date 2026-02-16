Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В трёх регионах Грузии выявлены нелегальные молочные производства


16.02.2026   15:27


Национальное агентство продовольствия выявило незарегистрированные предприятия по переработке молока в Квемо-Картли, Самегрело и Имерети.

Квемо-Картли, Болниси

Инспекторы обнаружили серьёзные нарушения на предприятии, принадлежащем физическому лицу (ул. Григол Хандзтели №11, Болниси).

Бизнес работал без обязательного признания агентства и без регистрации в реестре экономической деятельности.
Продукция производилась с грубыми нарушениями технологического процесса и санитарно-гигиенических норм — без пастеризации и надлежащей дезинфекции.
Опечатаны молочные продукты: так называемые «эрбо» (топлёное масло), «надоги», сливочное масло, а также выявлено молоко сомнительного происхождения и восстановленное молоко (из сухого порошка).

Имерети, село Варцихе (муниципалитет Багдати)

Физическое лицо Л.Дж. производило сыр на нелегальном объекте без обязательного признания агентства и без регистрации в реестре.
Отсутствовала документация по прослеживаемости продукции и соблюдение требований по маркировке.

Самегрело, село Носири (муниципалитет Сенаки)

ООО «Тетри Датви» («Белый медведь») также осуществляло деятельность без регистрации и признания.
Выявлены критические и некритические нарушения санитарных норм и правил маркировки.

По итогам проверок бизнес-операторы оштрафованы, а производственный процесс приостановлен до устранения нарушений.


