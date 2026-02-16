В трёх регионах Грузии выявлены нелегальные молочные производства

Национальное агентство продовольствия выявило незарегистрированные предприятия по переработке молока в Квемо-Картли, Самегрело и Имерети.



Квемо-Картли, Болниси



Инспекторы обнаружили серьёзные нарушения на предприятии, принадлежащем физическому лицу (ул. Григол Хандзтели №11, Болниси).



Бизнес работал без обязательного признания агентства и без регистрации в реестре экономической деятельности.

Продукция производилась с грубыми нарушениями технологического процесса и санитарно-гигиенических норм — без пастеризации и надлежащей дезинфекции.

Опечатаны молочные продукты: так называемые «эрбо» (топлёное масло), «надоги», сливочное масло, а также выявлено молоко сомнительного происхождения и восстановленное молоко (из сухого порошка).



Имерети, село Варцихе (муниципалитет Багдати)



Физическое лицо Л.Дж. производило сыр на нелегальном объекте без обязательного признания агентства и без регистрации в реестре.

Отсутствовала документация по прослеживаемости продукции и соблюдение требований по маркировке.



Самегрело, село Носири (муниципалитет Сенаки)



ООО «Тетри Датви» («Белый медведь») также осуществляло деятельность без регистрации и признания.

Выявлены критические и некритические нарушения санитарных норм и правил маркировки.



По итогам проверок бизнес-операторы оштрафованы, а производственный процесс приостановлен до устранения нарушений.





