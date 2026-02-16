В Уголовный кодекс добавляется новая статья — экстремизм против конституционного строя

По словам председателя Комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Арчил Гордуладзе, в Уголовный кодекс будет добавлена статья 316-прима — экстремизм против конституционного строя.



Гордуладзе пояснил, что это будет касаться призывов к массовому нарушению законодательства Грузии, массовому неподчинению органам власти, в том числе систематическим публичным призывам к созданию альтернативных органов власти, другим действиям, направленным на формирование восприятия нелегитимности конституционных органов, а также действиям, наносящим ущерб или создающим угрозу интересам Грузии.



Он отметил, что совершение преступления по мотивам непризнания конституционного порядка или конституционных органов будет учитываться как отягчающее обстоятельство при назначении наказания.



Кроме того, Гордуладзе подчеркнул, что будет проведена чёткая граница между свободой слова и выражения мнений с одной стороны и преступными действиями — с другой.



«Мы предлагаем к статье 53-й добавить третий секунда и приму, которые определяют как отягчающее обстоятельство совершение преступления по мотивам непризнания конституционного строя или конституционных органов. При этом срок лишения свободы должен как минимум на один год превышать минимальный срок наказания за соответствующее преступление по этой статье кодекса.



Мы предлагаем добавить в сам кодекс статью 316-прима — экстремизм против конституционного порядка, которая будет предусматривать следующее: систематический публичный призыв граждан Грузии или лиц без гражданства, находящихся в Грузии, к массовому нарушению законодательства Грузии, массовому неподчинению органам власти, созданию альтернативных органов власти, самопровозглашение себя или другого лица представителем власти публично и систематически, либо совершение других систематических действий, направленных на формирование восприятия нелегитимности конституционного строя или конституционных органов, наносящих ущерб или создающих реальную угрозу интересам Грузии.



В качестве наказания предлагается штраф, общественные работы от 400 до 600 часов или лишение свободы до 3 лет. Для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа или ликвидации с наложением штрафа. Главное — системность, регулярность и публичность. Одноразовое публичное выступление одного человека не будет рассматриваться как уголовное преступление. Будет проведена чёткая граница между свободой слова и преступными действиями», — заявил Арчил Гордуладзе.



По его словам, главным критерием будет то, призывают ли лица систематически и публично граждан к массовому неподчинению органам власти, к созданию альтернативных органов власти и демонстрируют ли они публично и систематически себя как представителей власти, а также направлены ли эти действия на формирование восприятия нелегитимности конституционного строя или органов власти и наносят ли они ущерб или создают реальную угрозу интересам Грузии.





