Полиция не разрешила провести митинг памяти Алексея Навального у памятника Пушкину

Полиция не разрешила провести митинг памяти Алексея Навального у памятника Пушкину на площади Свободы в Тбилиси. Организаторы сообщили о переносе мероприятия на улицу Бетлеми, 23, в активистское пространство Frame. Начало в 19:00.



«Полиция всё-таки решила запретить нам проводить митинг, посвящённый памяти Алексея, на прежнем месте. В Грузии изменился закон, и хотя наш митинг его не нарушал, мы не собирались перекрывать улицу, а по закону такое мероприятие даже не требует уведомления, но, так как получен отрицательный ответ от полиции, мы понимаем, что можем поставить кого-то из участников под угрозу, если не перенесём встречу» — сказано в сообщении организаторов.



Активисты призывают приходить во Frame, так как на проведение мероприятий в помещении «пока запретов нет»: «Приходите, чтобы почувствовать, что вы не одни, что нас много, что мы не сдаёмся».



Что сегодня за день.16 февраля 2026 года — вторая годовщина убийства российского политика Алексея Навального. В 2024 году в российской колонии его отравили эпибатидином — ядом южноамериканской лягушки. К этому выводу независимо друг от друга пришли эксперты из пяти европейских стран, исследовавшие биоматериалы Навального, которые семье политика удалось вывезти за границу после убийства.





