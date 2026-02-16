Отказ от признания легитимности грузинской власти станет уголовно наказуемым

Помимо России есть ещё четыре международных субъекта, которые не признают юрисдикцию властей Грузии над 20% территории страны, также внутри страны действуют экстремистские силы, которые не признают юрисдикцию грузинских властей над 100% территории. В одном случае действует закон «Об оккупированных территориях», а сейчас принимается второй закон против саботажа и экстремизма, направленных против конституционного строя, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, выборы 2024 года были проведены абсолютно легитимно, и когда отсутствуют какие-либо доказательства обратного, однако саботаж продолжается, этому должно противостоять законодательство.



«У нас есть конституционный строй, конституционный порядок, который должен строго соблюдаться. Это обеспечивает Конституция, и дополнительно это должно обеспечиваться законодательством. Если действия конкретных лиц создают угрозу конституционному строю страны, в таком случае должно применяться законодательство.



Прежде всего, когда речь идёт о легитимности выборов, вы помните, как развивались процессы сначала в 2016 году, затем в 2020-м и потом в 2024-м. В 2020 году заявляли, будто выборы были сфальсифицированы, а затем вся оппозиция вошла в «сфальсифицированный парламент» после подписания так называемого »соглашения Мишеля». В итоге выяснилось, что выборы не были сфальсифицированы, и парламент не был нелегитимным. То же самое происходит и в случае 2024 года. ОБСЕ/БДИПЧ заявила, что выборы были конкурентными и состоялись. После выборов ОБСЕ/БДИПЧ говорила о сформировавшихся институтах, о состоявшемся парламенте - это было заявлено очень чётко. Выборы были проведены легитимно, и когда нет никаких доказательств фальсификации, но при этом продолжается саботаж и экстремизм против конституционного строя, этому должно противостоять законодательство», - заявил премьер.





