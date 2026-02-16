Астролингвистика и астроархеология - новые специальности в Кутаисском университете

Обнаружена самая экзотическая специальность, которую можно получить в Грузии: Кутаисский международный факультет получил по квоте от правительства Грузии госфинансирование по специальности «астролингвистика и астроархеология».



Правительство решило профинансировать подготовку 20 бакалавров в год по специальности, которая гипотетически должна готовить людей к общению с инопланетянами и расшифровке древних мегалитов в поисках внеземных сигналов.



Тем временем правительство «Грузинской мечты» из-за этого столкнулось с одной из самых унизительных волн общественной критики масштабной реформы сферы образования.



Тема всплыла во время публичных дебатов, где профессор Симон Джанашия — известный критик образовательной реформы — прямо спросил премьер-министра Ираклия Кобахидзе и министра образования Гиви Миканадзе: как так получилось, что в стране, где массово вырезают классические гуманитарные направления, вдруг нашлось место для «разработки возможного языка общения с инопланетянами»?



«Люди заявили, что они провели исследование рынка – причем в такие сроки, в какие в мире его никогда не проводят… Никто не знает, что именно подразумевается под «исследованием рынка», но [по его итогам] пришли к выводу, что, например, астролингвистика – программа по разработке возможного языка общения с инопланетянами – должна преподаваться в Кутаисском международном университете, и государство должно профинансировать обучение 20 человек», — подчеркнул Джанашия, обращаясь к Кобахидзе.



* Астролингвистика — крайне нишевая, почти спекулятивная область на стыке лингвистики, астрономии и SETI-исследований (поиск внеземного разума). Астроархеология (иногда её называют археоастрономией) более респектабельна и изучает, как древние цивилизации ориентировали свои сооружения по звёздам — Стоунхендж, пирамиды, дольмены и так далее.



На сайте самого Кутаисского международного университета (KIU) между тем нет никакой информации об этой программе: ни учебного плана, ни преподавателей, ни даже намёка на то, кто будет читать лекции о галактическом этикете.



KIU был основан в 2020 году Бидзиной Иванишвили – основателем «Грузинской мечты» и самым богатым человеком страны и сейчас имеет статус государственного вуза. Изначально KIU позиционировался как элитный исследовательский центр западного образца, с акцентом на науку и инновации, на данный момент остается вузом с небольшим потоком студентов.



Оппоненты правительства говорят о том, что «исследование рынка труда», на которое ссылается правительство, остаётся секретным документом, а приоритеты расставляются странным образом: гуманитарные науки, формирующие критическое мышление, вырезаются в вузах Тбилиси, зато сохраняются экзотические ниши в кутаисском вузе, тесно связанном с основателем правящей партии.



Кобахидзе на дебатах начал с привычных обвинений оппонентов в отсутствии аргументов, но после того, как речь зашла о подготовке специалистов для общения с внеземным разумом, в итоге пообещал пересмотр квот.

«Мы готовы внести корректировки — там, где они ещё не внесены, внесём. Профессора уже обратились с просьбой о встрече, и, разумеется, мы готовы её провести. Мы внесём изменения. Также обещаю вам, что там, где будут аргументы — а мы выслушаем аргументы по каждому конкретному случаю — конечно, мы готовы внести соответствующие поправки».



Так что пока неясно, станет ли Грузия первой страной в мире, где будут готовить бакалавров - астролингвистов и астроархеологов.



Но фестиваль сарказма в грузинском сегменте Facebook уже не остановить. Профессор ТГУ Сосо Салуквадзе написал: «Тем, кто верит, что на грузинском рынке труда не хватает астролингвистов и астроархеологов и считает их массовую подготовку способом повысить качество образования — всем вам успеха, как вы его понимаете…».



