Создание госбанка в Грузии - угроза для стабильного банковского сектора

16.02.2026 12:39





Бывший заместитель министра экономики Грузии, член Консультативного совета Geocase и сооснователь движения «Georgia First» Николоз Алавидзе в интервью BMG оценил анонс создания Государственного банка развития экономики как потенциально разрушительный для устойчивого банковского сектора страны.



Известно, что банк будет создан на базе бывшего «Фонда партнёрства» (Фонд развития Грузии) и агентства "Enterprise Georgia / აწარმოე საქართველოში, а частью его практики станет выдача кредитов, как сообщил премьер-министр Кобахидзе.



Алавидзе подчёркивает, что банковский сектор Грузии уже обладает всеми необходимыми инструментами для развития: сильная банковская система, доступ к международному капиталу и сотрудничество с международными финансовыми институтами. Проблема, по его мнению, заключается не в дефиците инструментов, а в способах их использования.



Экономист обращает внимание на то, что создание государственного банка может привести к неравным условиям на рынке, поскольку финансировать будут не то, что банки не могут, а то, что они сознательно не финансируют по экономическим причинам. Это повышает риски политически мотивированных проектов и перекладывает их на плечи налогоплательщиков.



Алавидзе также отмечает, что успешные институты развития характеризуются узкой специализацией, независимым управлением и строгим контролем, ценятся по результату, а не по объёму бюджета.

По мнению Алавидзе, хотя на данном этапе банковский сектор «дипломатично молчит», ему придётся высказаться, поскольку государственный банк создаёт неравные условия на рынке.



"Надеюсь, страна не пойдёт по пути "один город — один банк"", — добавил он с сарказмом с отсылкой к реформе образования "один город — один факультет".



По мнению Алавидзе, создание нового финансового института рассматривается как вмешательство в стабильную систему, способное повлиять на стоимость кредитов и рыночную конкуренцию, ставя под угрозу уже выстроенный сектор.





