Кавелашвили: Наша многовековая история показала нам, что борьба за родину, веру и правду не имеет альтернативы

«В преамбуле верховного закона Грузии — Конституции нашей страны — прямо указано, что мы должны укреплять государственную независимость, утверждать демократический общественный строй, экономическую свободу и социальное, правовое государство. Это клятва, которую наш народ дал самому себе и будущим поколениям, и, естественно, государственные институты проникнуты именно этой ответственностью», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, представляя в парламенте ежегодный доклад президента.



Как отметил президент, история Грузии показала, что борьба за родину, веру и правду не имеет альтернативы.



«Сегодня государство твёрдо защищает суверенитет Грузии, национальные интересы и те фундаментальные ценности, которые определяют саму сущность нашей государственности. На протяжении веков наш народ своей стойкостью, упорством и верой писал историю маленькой, но достойной и гордой страны; уже многие столетия грузинский народ создаёт уникальную культуру, отличающуюся от всех других и присущую только нам, которая вместе с нашей историей является наглядным примером того, кем мы были, кем являемся и к чему стремимся. Наша многовековая история показала, что борьба за родину, веру и правду безальтернативна, о чём свидетельствует тот факт, что мы не только выжили, но и сохранили свою национальную самобытность и идентичность. Это путь, который прошли наши предки. Соответственно, каждый из нас, каждый гражданин Грузии обязан верно следовать этому пути», — заявил Михаил Кавелашвили.



По его словам, для долгосрочного развития Грузии необходимо, чтобы для будущих поколений отправной точкой была любовь к собственной родине.



«Сегодня именно мы несём ответственность за то, каким будет будущее Грузии и какую страну мы хотим построить для наших детей. Для долгосрочного развития Грузии необходимо, чтобы для будущих поколений отправной точкой была любовь к своей Родине, защита суверенитета и независимости, уважение к семейным ценностям и традициям. На фоне глобальных вызовов чрезвычайно важно, чтобы государство в пределах своих возможностей обеспечило воспитание физически здоровой, критически мыслящей и конкурентоспособной на международном уровне молодёжи, для которой ощущение свободы будет тесно связано с родиной», — заявил президент Грузии.







