Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Sref-Krdf сообщает о прекращении деятельности образовательных центров в Панкиси


17.02.2026   14:00


Организация «Фонд регионального развития Кахети» (Sref-Krdf) сообщает о крайне трудном решении — прекращении деятельности образовательных центров, расположенных в Панкиси, в селах Дуиси, Джоколо и Корети.

Несмотря на многолетние усилия и работу в сложных условиях, организация не смогла продлить договоры аренды зданий, где функционировали центры, и прилагала все возможные усилия для решения этой проблемы. Эти помещения служили важными общественными центрами для молодежи, женщин и всего сообщества, что особенно ценят местные жители.

Дополнительно продолжающиеся изменения в законодательстве Грузии затрудняют получение поддержки от доноров, что также повлияло на возможность продолжать работу.

С 2000 года центры предоставляли тысячам молодых людей бесплатные курсы для подготовки к национальным экзаменам.
Также местные женщины имели возможность пройти бесплатные курсы по кройке и шитью, кулинарии, оказанию первой медицинской помощи, войлоку и глине.
В настоящее время в центрах трудоустроено 20 местных женщин, а за годы работы сотни молодых людей воспользовались возможностями, которые предоставляли центры.

Организация сожалеет, что приходиться принимать такое трудное решение, поскольку ежедневная работа показала, насколько важной и необходимой была непосредственная работа с молодежью, женщинами и всем сообществом.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна