Sref-Krdf сообщает о прекращении деятельности образовательных центров в Панкиси

17.02.2026 14:00





Организация «Фонд регионального развития Кахети» (Sref-Krdf) сообщает о крайне трудном решении — прекращении деятельности образовательных центров, расположенных в Панкиси, в селах Дуиси, Джоколо и Корети.



Несмотря на многолетние усилия и работу в сложных условиях, организация не смогла продлить договоры аренды зданий, где функционировали центры, и прилагала все возможные усилия для решения этой проблемы. Эти помещения служили важными общественными центрами для молодежи, женщин и всего сообщества, что особенно ценят местные жители.



Дополнительно продолжающиеся изменения в законодательстве Грузии затрудняют получение поддержки от доноров, что также повлияло на возможность продолжать работу.



С 2000 года центры предоставляли тысячам молодых людей бесплатные курсы для подготовки к национальным экзаменам.

Также местные женщины имели возможность пройти бесплатные курсы по кройке и шитью, кулинарии, оказанию первой медицинской помощи, войлоку и глине.

В настоящее время в центрах трудоустроено 20 местных женщин, а за годы работы сотни молодых людей воспользовались возможностями, которые предоставляли центры.



Организация сожалеет, что приходиться принимать такое трудное решение, поскольку ежедневная работа показала, насколько важной и необходимой была непосредственная работа с молодежью, женщинами и всем сообществом.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





