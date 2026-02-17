Кавелашвили: История Грузии показала - борьба за родину, веру и правду безальтернативна

17.02.2026 14:01





В преамбуле верховного закона Грузии - Конституции нашей страны отмечается, что мы должны укреплять государственную независимость, утверждать демократический общественный строй, экономическую свободу и социальное, правовое государство. Это клятва, которую наш народ дал самому себе и будущим поколениям, и, естественно, государственные институты проникнуты именно этой ответственностью, - заявил, представляя в парламенте доклад, Михаил Кавелашвили.



Он отметил, что история Грузии показала - борьба за родину, веру и правду безальтернативна.



«Сегодня государство твердо защищает суверенитет Грузии, национальные интересы и те фундаментальные ценности, которые определяют саму суть нашей государственности.



Веками наш народ своей стойкостью, твердость и верой пишет историю маленькой, но достойной и гордой страны; уже многие столетия грузинский народ создает отличающуюся от всех других уникальную культуру, присущую только нам, которая вместе с нашей историей является наглядным примером того, кем мы были, кем являемся и к чему стремимся.



Наша многовековая история показала, что борьба за родину, веру и правду безальтернативна, о чем свидетельствует тот факт, что мы не только выжили, но и сохранили свою национальную самобытность и идентичность! Это путь, который прошли наши предки, соответственно, каждый из нас, каждый гражданин Грузии обязан верно следовать этому пути», - заявил Михаил Кавелашвили.



По его словам, для долгосрочного развития Грузии необходимо, чтобы исходной точкой для будущих поколений была любовь к своей родине.



«Сегодня уже мы ответственны за то, каким будет будущее Грузии и какую страну мы хотим построить для наших детей. Для долгосрочного развития Грузии необходимо, чтобы для будущих поколений исходной точкой была любовь к своей Родине, оберегание суверенитета и независимости, уважение к семейным ценностям и традициям. На фоне глобальных вызовов имеет огромное значение, чтобы государство в пределах своих возможностей обеспечило воспитание физически здоровой, критически мыслящей и конкурентоспособной в международном масштабе молодежи, для которой ощущение свободы будет тесно связано с родиной», - заявил Кавелашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





