Генинспекция МВД арестовала старшего следователя Тбилисского управления полиции


17.02.2026   15:04


Сотрудники Генинспекции Министерства внутренних дел арестовали старшего следователя Тбилисского управления полиции Г.С., 1988 года рождения, по обвинению в мошенничестве на основании решения судьи.

В ходе расследования выяснилось, что старший следователь мошенническим путем вымогал 3000 долларов США у иностранного гражданина, проживающего в Тбилиси, якобы в обмен на въезд на территорию Грузии своего знакомого – также иностранного гражданина, за что получил авансом 500 долларов США.

В результате следственных действий, проведенных сотрудниками Главной инспекции, Г.С. был арестован в качестве обвиняемого.

Расследование ведется по статье 180, части 2, подпункту «б» Уголовного кодета, предусматривающей лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.


