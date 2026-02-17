Генинспекция МВД арестовала старшего следователя Тбилисского управления полиции

Сотрудники Генинспекции Министерства внутренних дел арестовали старшего следователя Тбилисского управления полиции Г.С., 1988 года рождения, по обвинению в мошенничестве на основании решения судьи.



В ходе расследования выяснилось, что старший следователь мошенническим путем вымогал 3000 долларов США у иностранного гражданина, проживающего в Тбилиси, якобы в обмен на въезд на территорию Грузии своего знакомого – также иностранного гражданина, за что получил авансом 500 долларов США.



В результате следственных действий, проведенных сотрудниками Главной инспекции, Г.С. был арестован в качестве обвиняемого.



Расследование ведется по статье 180, части 2, подпункту «б» Уголовного кодета, предусматривающей лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.





