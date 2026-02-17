|
|
|
Генинспекция МВД арестовала старшего следователя Тбилисского управления полиции
17.02.2026 15:04
Сотрудники Генинспекции Министерства внутренних дел арестовали старшего следователя Тбилисского управления полиции Г.С., 1988 года рождения, по обвинению в мошенничестве на основании решения судьи.
В ходе расследования выяснилось, что старший следователь мошенническим путем вымогал 3000 долларов США у иностранного гражданина, проживающего в Тбилиси, якобы в обмен на въезд на территорию Грузии своего знакомого – также иностранного гражданина, за что получил авансом 500 долларов США.
В результате следственных действий, проведенных сотрудниками Главной инспекции, Г.С. был арестован в качестве обвиняемого.
Расследование ведется по статье 180, части 2, подпункту «б» Уголовного кодета, предусматривающей лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна