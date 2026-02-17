В Тбилиси откроется консульство Таиланда

17.02.2026 16:45





В Тбилиси, Грузия, откроется консульство Таиланда. Соответствующий указ был подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе 12 февраля.



Документ разрешает открытие консульства в столице, которое возглавит почетный консул Таиланда.



По данным Министерства иностранных дел, дипломатические отношения между Грузией и Королевством Таиланд были установлены 21 июля 1992 года. В настоящее время чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Таиланде является Вахтанг Джаошвили. Посольство Королевства Таиланд находится в столице Турции, которое также аккредитовано в Грузии.



Экономические связи между Грузией и Королевством Таиланд минимальны. Не зарегистрировано прямых тайских инвестиций в нашу страну. Показатели торговли и туризма также низкие, а денежные переводы минимальны.



Торговля



Торговый оборот между Грузией и Таиландом в 2025 году увеличился до 26 947 000 долларов, большую часть которого составляет импорт. В прошлом году импорт из Таиланда увеличился до 26 363 000 долларов, что составляет рост на 36,8%.



Рейтинг крупнейших групп товаров, импортируемых из Таиланда, выглядит следующим образом:



Готовая или консервированная рыба; икра лосося и ее заменители — 4 млн долларов, 1002 тонны;

Бумага и картон, немелованные, для письма — 3,2 млн долларов, 3065 тонн;

Инструменты для медицинского или ветеринарного использования — 3,2 млн долларов, 7 тонн;

Шины и пневматические резиновые манжеты — 3,1 млн долларов, 844 тонны;

Холодильники и морозильники — 3 млн долларов, 437 тонн;

Упакованные лекарственные препараты — 1,5 млн долларов, 43 тонны;

Одежда из вулканизированной резины — 1,4 млн долларов, 358 тонн;

Легковые автомобили — 1 млн долларов, 20 единиц;

Погрузочно-разгрузочные машины — 739 тыс. долларов, 113 тонн;

Кондиционеры — 657 тыс. долларов, 41 тонна.



В прошлом году экспорт товаров в Таиланд сократился почти вдвое, до 584 тысяч долларов. Из этой азиатской страны также экспортировались небольшие объемы медного лома и металлолома, инструментов для использования в медицине или ветеринарии, холодильников и морозильников, мужских костюмов и комплектов одежды, а также других товаров.



Туризм



В 2025 году количество прибытий из Таиланда сократилось. Всего из этой страны было совершено 14 146 визитов, что на 18,6% ниже показателя 2024 года.



Следует отметить, что наибольшее количество посещений из Таиланда было в 2022 году, когда в Грузию было совершено 19 276 посещений. С тех пор наблюдается тенденция к снижению.



Денежные переводы



Что касается денежных переводов, то суммы, отправляемые из Таиланда, невелики, хотя за последние два года они увеличились. В 2025 году из Таиланда было переведено 245 000 долларов в 300 переводах, тогда как в 2024 году было 200 переводов на общую сумму 135 000 долларов.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





