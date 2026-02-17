|
В Тбилиси откроется консульство Таиланда
17.02.2026 16:45
В Тбилиси, Грузия, откроется консульство Таиланда. Соответствующий указ был подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе 12 февраля.
Документ разрешает открытие консульства в столице, которое возглавит почетный консул Таиланда.
По данным Министерства иностранных дел, дипломатические отношения между Грузией и Королевством Таиланд были установлены 21 июля 1992 года. В настоящее время чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Таиланде является Вахтанг Джаошвили. Посольство Королевства Таиланд находится в столице Турции, которое также аккредитовано в Грузии.
Экономические связи между Грузией и Королевством Таиланд минимальны. Не зарегистрировано прямых тайских инвестиций в нашу страну. Показатели торговли и туризма также низкие, а денежные переводы минимальны.
Торговля
Торговый оборот между Грузией и Таиландом в 2025 году увеличился до 26 947 000 долларов, большую часть которого составляет импорт. В прошлом году импорт из Таиланда увеличился до 26 363 000 долларов, что составляет рост на 36,8%.
Рейтинг крупнейших групп товаров, импортируемых из Таиланда, выглядит следующим образом:
Готовая или консервированная рыба; икра лосося и ее заменители — 4 млн долларов, 1002 тонны;
Бумага и картон, немелованные, для письма — 3,2 млн долларов, 3065 тонн;
Инструменты для медицинского или ветеринарного использования — 3,2 млн долларов, 7 тонн;
Шины и пневматические резиновые манжеты — 3,1 млн долларов, 844 тонны;
Холодильники и морозильники — 3 млн долларов, 437 тонн;
Упакованные лекарственные препараты — 1,5 млн долларов, 43 тонны;
Одежда из вулканизированной резины — 1,4 млн долларов, 358 тонн;
Легковые автомобили — 1 млн долларов, 20 единиц;
Погрузочно-разгрузочные машины — 739 тыс. долларов, 113 тонн;
Кондиционеры — 657 тыс. долларов, 41 тонна.
В прошлом году экспорт товаров в Таиланд сократился почти вдвое, до 584 тысяч долларов. Из этой азиатской страны также экспортировались небольшие объемы медного лома и металлолома, инструментов для использования в медицине или ветеринарии, холодильников и морозильников, мужских костюмов и комплектов одежды, а также других товаров.
Туризм
В 2025 году количество прибытий из Таиланда сократилось. Всего из этой страны было совершено 14 146 визитов, что на 18,6% ниже показателя 2024 года.
Следует отметить, что наибольшее количество посещений из Таиланда было в 2022 году, когда в Грузию было совершено 19 276 посещений. С тех пор наблюдается тенденция к снижению.
Денежные переводы
Что касается денежных переводов, то суммы, отправляемые из Таиланда, невелики, хотя за последние два года они увеличились. В 2025 году из Таиланда было переведено 245 000 долларов в 300 переводах, тогда как в 2024 году было 200 переводов на общую сумму 135 000 долларов.
