Народный защитник встретился с докладчиком, назначенным в рамках «Московского механизма» ОБСЕ


17.02.2026   17:27


Народный защитник Грузии Леван Иоселиани и его первый заместитель Тамар Гварамадзе встретились с назначенной в рамках «Московского механизма» ОБСЕ докладчицей по человеческому измерению Патрисией Гржебик.

Информацию распространяет аппарат Народного защитника.

По их данным, на встрече Леван Иоселиани рассказал о надзоре в плане защиты прав лиц, задержанных на акциях протеста в течение 2024 года, изучении условий их содержания под стражей, размещения и состояния здоровья.

«Также обсуждались изменения, внесенные в законодательство Грузии, в плане права на собрания - манифестации, а также конституционные иски, представленные Народным защитником. Кроме того, он ознакомил гостью с мнением друга суда, разработанным по уголовным делам участников акции и мерах, которые Народный защитник Грузии осуществляет в рамках своего мандата», говорится в информации.


