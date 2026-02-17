Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе встретился с новым председателем Ассоциации адвокатов


17.02.2026   17:52


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новым председателем Ассоциации адвокатов Ираклием Кандашвили.

По информации пресс-службы премьер-министра, глава правительства поздравил Ираклия Кандашвили с избранием на должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Как сообщается, на встрече, состоявшейся в администрации правительства, председатель Ассоциации адвокатов ознакомил премьер-министра с будущими планами ассоциации и приоритетами её деятельности.

Во встрече также принял участие руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна