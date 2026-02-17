|
Кобахидзе встретился с новым председателем Ассоциации адвокатов
17.02.2026 17:52
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новым председателем Ассоциации адвокатов Ираклием Кандашвили.
По информации пресс-службы премьер-министра, глава правительства поздравил Ираклия Кандашвили с избранием на должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Как сообщается, на встрече, состоявшейся в администрации правительства, председатель Ассоциации адвокатов ознакомил премьер-министра с будущими планами ассоциации и приоритетами её деятельности.
Во встрече также принял участие руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.
