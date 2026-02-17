Кобахидзе встретился с новым председателем Ассоциации адвокатов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новым председателем Ассоциации адвокатов Ираклием Кандашвили.



По информации пресс-службы премьер-министра, глава правительства поздравил Ираклия Кандашвили с избранием на должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.



Как сообщается, на встрече, состоявшейся в администрации правительства, председатель Ассоциации адвокатов ознакомил премьер-министра с будущими планами ассоциации и приоритетами её деятельности.



Во встрече также принял участие руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.







