Кавелашвили обвинил партию Саакашвили в том, что ожирение стало национальной проблемой Грузии

17.02.2026 16:59





Президент Кавелашвили, выступая в парламенте с ежегодным отчетом, обвинил ЕНД-бывшую правящую партию в том, что ожирение стало национальной проблемой Грузии.



«Я не могу игнорировать этот вопрос», -сказал Михаил Кавелашвили, известный своим футбольным прошлым.



По его словам, при прежних властях был разрушен Университет спорта, что привело к нехватке учителей физкультуры в школах и разрушению спортивной инфраструктуры, а граждане стали вести нездоровый образ жизни.



«В итоге ожирение... Грузия стала лидером в Европе по смертности от неинфекционных заболеваний, а также по ожирению — таков результат их политики. Это результат, которого добилось то пагубное правительство...», - сказал Кавелашвили.



По его словам, последствиями такой политики стали рост неинфекционных заболеваний и увеличение числа людей с избыточным весом. Кавелашвили отметил, что, согласно исследованиям, проведённым 7–8 лет назад совместно с организациями здравоохранения, Грузия входила в число европейских стран с одним из самых высоких уровней смертности от неинфекционных заболеваний.



Кавелашвили заявил, что "срочно необходимо создать инфраструктуру, чтобы наше население могло вести здоровый образ жизни и заниматься спортом".





