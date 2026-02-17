Приостановлены последние поставки российской нефти в Евросоюз

Прокачка нефти в Венгрию и Словакию, которые оставались последними странами ЕС, получавшими российское сырье, прекратилась. Это произошло после российского авиаудара по нефтепроводу «Дружба», проходящего через Украину. Теперь Венгрия и Словакия просят Хорватию помочь им с российскими поставками – но морем. Однако морской экспорт в ЕС запрещен с декабря 2022 года.



В феврале поставки нефти в Венгрию и Словакию из России, по данным Bloomberg, не осуществлялись, а в январе они составляли 150 000 баррелей в сутки. Об этом агентству рассказал знакомый с ситуацией человек. Между тем, в первые два месяца 2022-2025 годов среднесуточный объем поставок был 200 000 баррелей.



Во время авианалета 27 января Россия повредила южную ветку «Дружбы», из-за чего поставки и прекратились, сообщил в прошлый четверг министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, разместив фотографии горящего нефтепровода. «Мы знаем, что венгерская сторона готовится снова жаловаться на проблемы с транзитом российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Мы можем только посоветовать им обратиться с этими фотографиями к своим "друзьям" в Москве», — написал Сибига. В понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в том, что она не возобновляет транзит нефти по политическим причинам, передает Reuters. Сийярто добавил, что он и министр экономики Словакии обратились к Хорватии за помощью в поставках российской нефти.



«Мы просим Хорватию обеспечить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу Adria, — написал Сийярто в X. – Безопасность энергоснабжения никогда не должна становиться вопросом идеологии. Поэтому мы ожидаем, что Хорватия, в отличие от Украины, не будет ставить под угрозу безопасность поставок нефти в Венгрию и Словакию по политическим причинам».



По словам Сийярто, исключение из санкций ЕС против России, которое было сделано для Венгрии и Словакии, «дает возможность импортировать российскую нефть по морю в случае перебоев с поставками по трубопроводу». Однако ЕС с декабря 2022 года ввел эмбарго на морские поставки российской нефти, а исключение для Венгрии и Словакии, не имеющих выхода к морю, предусматривало поставки по трубопроводу.



Нефтепровод Adria проходит по территории Хорватии, и по нему Венгрия могла бы получать нефть, доставляемую танкерами на побережье Адриатического моря. До сих пор, несмотря на все призывы ЕС диверсифицировать закупки нефти путем наращивания по Adria поставок сырья от других экспортеров Будапешт отвергал.



Правительство Виктора Орбана неоднократно жаловалось на то, что Adria якобы неспособен обеспечить прокачку нефти в нужных объемах, а власти Хорватии повысили плату за транзит, что сделало поставки через нее коммерчески невыгодными для Венгрии. Из-за этого Сийярто в октябре 2025 года обвинил Хорватию в «попытке нажиться на войне в Украине».



Политики и энергетики Хорватии отрицали это. Министр экономики Анте Шушняр тогда заявил, что постоянно повторяемые Венгрией обвинения в завышении платы за транзит и недостаточной мощности трубопровода «на 100% не соответствуют действительности»:



Это всего лишь отговорка, чтобы продолжать покупать российскую нефть. У нас нет проблем с обеспечением поставок. Мы [можем быть] готовы в считанные минуты.

У правительства Орбана нет «политической воли» отказаться от российской нефти, указывала Илона Гизиньска, эксперт по Венгрии из Центра восточных исследований, так как «наиболее проблематичный финансовый аспект» такого шага связан с наполнением бюджета, дефицит которого приближался к 4,6% ВВП. В то время как в совокупном импорте ЕС доля российской нефти сократилась с 26% в 2021 году до 3%, Венгрия, наоборот, увеличила ее 61% до 86%. Словакия зависит от нее на 100%.





