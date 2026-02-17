В батумских автобусах демонтировали аудиосистемы из-за жалоб на русские и «воровские» песни

Как сообщает газета «Аджара Таймс», ООО «Батумский автотранспорт» демонтировало аудиосистемы – магнитофоны – из муниципальных автобусов.



По словам водителей, причиной этого решения стали жалобы пассажиров. Жалобы касались в основном репертуара, выбранного водителями, который включал русскую поп-музыку и так называемые «воровские» песни.



Как отметили водители в личных разговорах, несмотря на многочисленные предупреждения администрации, некоторые сотрудники не подчинились указаниям. В результате компания решила проблему, полностью демонтировав магнитофоны из автобусов.



Что говорят жители Батуми?



Мнения разделились — от полной поддержки решения до обвинений в излишней «борьбе с музыкой».

«Если что-то в Батуми работает нормально, так это муниципальный транспорт — благодаря достойному руководству и водителям. В автобусах стоят не магнитолы, а заводские радиоприёмники. Большинство водителей слушают грузинские радиостанции и на низкой громкости. Если и были исключения — надо было наказать конкретных людей, а не всех подряд», — пишет один из комментаторов.



Другие считают, что проблема глубже:

«Ни в одной стране не включают чужую музыку в общественном транспорте — только свою. А у нас готовы угождать русским и крутить “воровские” песни», — пишет пользовательница Facebook.



Есть и противоположная точка зрения:

«Я никого не спрашиваю, что мне слушать. Слушаю музыку на любом языке — и что? Если не любят Россию, почему тогда ищут российские товары в магазинах?»



Некоторые сравнивают ситуацию с мировой культурой:

«Если так рассуждать, тогда весь мир должен отказаться от Баха и Моцарта — ведь Германия тоже вела войны. А Adidas почему носите? Турецкие сериалы тоже запретить?»



Звучат и более резкие комментарии:

«Надо было убрать не магнитолы, а тех недалёких водителей, которые игнорировали замечания».



В пресс-службе «Батумского автотранспорта» утверждают, что демонтаж устройств из автобусов связан с техническими неисправностями звуковой системы.



На данном этапе неизвестно, когда магнитофоны вернутся в муниципальный транспорт.





