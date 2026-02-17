|
|
|
В батумских автобусах демонтировали аудиосистемы из-за жалоб на русские и «воровские» песни
17.02.2026 11:14
Как сообщает газета «Аджара Таймс», ООО «Батумский автотранспорт» демонтировало аудиосистемы – магнитофоны – из муниципальных автобусов.
По словам водителей, причиной этого решения стали жалобы пассажиров. Жалобы касались в основном репертуара, выбранного водителями, который включал русскую поп-музыку и так называемые «воровские» песни.
Как отметили водители в личных разговорах, несмотря на многочисленные предупреждения администрации, некоторые сотрудники не подчинились указаниям. В результате компания решила проблему, полностью демонтировав магнитофоны из автобусов.
Что говорят жители Батуми?
Мнения разделились — от полной поддержки решения до обвинений в излишней «борьбе с музыкой».
«Если что-то в Батуми работает нормально, так это муниципальный транспорт — благодаря достойному руководству и водителям. В автобусах стоят не магнитолы, а заводские радиоприёмники. Большинство водителей слушают грузинские радиостанции и на низкой громкости. Если и были исключения — надо было наказать конкретных людей, а не всех подряд», — пишет один из комментаторов.
Другие считают, что проблема глубже:
«Ни в одной стране не включают чужую музыку в общественном транспорте — только свою. А у нас готовы угождать русским и крутить “воровские” песни», — пишет пользовательница Facebook.
Есть и противоположная точка зрения:
«Я никого не спрашиваю, что мне слушать. Слушаю музыку на любом языке — и что? Если не любят Россию, почему тогда ищут российские товары в магазинах?»
Некоторые сравнивают ситуацию с мировой культурой:
«Если так рассуждать, тогда весь мир должен отказаться от Баха и Моцарта — ведь Германия тоже вела войны. А Adidas почему носите? Турецкие сериалы тоже запретить?»
Звучат и более резкие комментарии:
«Надо было убрать не магнитолы, а тех недалёких водителей, которые игнорировали замечания».
В пресс-службе «Батумского автотранспорта» утверждают, что демонтаж устройств из автобусов связан с техническими неисправностями звуковой системы.
На данном этапе неизвестно, когда магнитофоны вернутся в муниципальный транспорт.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна