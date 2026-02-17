Кавелашвили: попытка штурма 4 октября поддерживалась внешними силами

17.02.2026 13:20





Михаил Кавелашвили, шестой президент Грузии, выступая в парламенте с ежегодным отчетом, заявил, что события вечера 4 октября — попытка штурма президентского дворца — выявили истинные намерения и цели «радикальных группировок» — насильственный захват государственных учреждений и осуществление госпереворота.



По его словам, этот насильственный акт против Грузии и попытка свержения власти «фактически открыто поощрялись и поддерживались внешними силами» — недоброжелателями Грузии.



Кавелашвили отметил, что выборы в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года «имели исключительное значение»; они прошли на самом высоком уровне, в соответствии с международными стандартами.



«Нашему обществу было очевидно, что у радикальной оппозиции совершенно другой план. События вечером 4 октября выявили истинные намерения и цели радикальных группировок по насильственному захвату государственных учреждений и осуществлению государственного переворота.



Вызывает тревогу тот факт, что этот насильственный акт, направленный против Грузии, и попытка свержения правительства, по сути, открыто поощрялись и поддерживались внешними силами. Такое развитие событий в нашей стране может быть только в интересах недоброжелателей Грузии.



У тех, кто хочет устроить революцию в Грузии, не может болеть сердце за нашу страну! Если бы не мудрость и ответственность грузинского народа перед своей страной и будущим, если бы не его доверие к избранному правительству, процессы развивались бы трагически для Грузии», — отметил он.



Кавелашвили также подчеркнул, что вместе с грузинским народом особую роль сыграли правоохранительные органы — они предотвратили насильственную революцию.



«Я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу любовь и преданность родине! Вместе с нашими солдатами и государственными служащими вы — герои, неустанно заботящиеся об устойчивости, безопасности и спокойствии государства, которым в свете происходящих в мире событий придается особое значение. Долг каждого из нас — не позволить никому разрушить мирное будущее наших детей, которое мы строим с заботой и любовью», — сказал Кавелашвили.



Шестой президент заявил, что для долгосрочного развития Грузии необходимо, чтобы отправной точкой для будущих поколений была любовь к своей родине.



«Сегодня уже мы несем ответственность за то, каким будет будущее Грузии и какую страну мы хотим построить для наших детей. Для долгосрочного развития Грузии необходимо, чтобы отправной точкой для будущих поколений была любовь к своей Родине, осознание суверенитета и независимости, уважение к семейным ценностям и традициям. На фоне вызовов в мире для государства очень важно обеспечить физически здоровую, критически мыслящую и конкурентоспособную на международном уровне молодежь, для которой чувство свободы будет тесно связано с родиной», — заявил он.



Добавим, Михаил Кавелашвили, шестой президент Грузии, выступает с ежегодным докладом по важнейшим вопросам положения страны.



На пленарном заседании присутствуют премьер-министр, члены кабинета министров, главы конституционных органов и духовные лица.



После доклада Кавелашвили трибуна будет предоставлена председателям фракций.



У политика будет возможность выступить с заключительным словом, после чего пленарное заседание парламента закроется.





