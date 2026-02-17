СГБ Грузии: экс-вице-премьер находится на допросе в связи с соглашением с крупной нефтяной компанией

17.02.2026 14:34





СГБ Грузии разъясняет обстоятельства расследования в отношении бывшего вице-премьера Грузии Левана Давиташвили и бывшего генерального директора Нефтегазовой корпорации Грузии Георгия Чиковани.



«Леван Давиташвили и Георгий Чиковани допрашиваются в рамках продолжающегося расследования в Антикоррупционном агентстве Службы государственной безопасности в связи с соглашением, подписанным с одной из крупных нефтяных компаний», — сообщает IPN.



Отметим, стало известно, что 17 февраля в СГБ Грузии допрос были приглашены экс-министр экономики Грузии, бывший вице-премьер Леван Давиташвили и бывшие высокопоставленные чиновники нефтегазовой корпорации Грузии.



Идет ли речь о российской компании, в ведомстве не уточняют.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





