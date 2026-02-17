|
|
|
СГБ Грузии: экс-вице-премьер находится на допросе в связи с соглашением с крупной нефтяной компанией
17.02.2026 14:34
СГБ Грузии разъясняет обстоятельства расследования в отношении бывшего вице-премьера Грузии Левана Давиташвили и бывшего генерального директора Нефтегазовой корпорации Грузии Георгия Чиковани.
«Леван Давиташвили и Георгий Чиковани допрашиваются в рамках продолжающегося расследования в Антикоррупционном агентстве Службы государственной безопасности в связи с соглашением, подписанным с одной из крупных нефтяных компаний», — сообщает IPN.
Отметим, стало известно, что 17 февраля в СГБ Грузии допрос были приглашены экс-министр экономики Грузии, бывший вице-премьер Леван Давиташвили и бывшие высокопоставленные чиновники нефтегазовой корпорации Грузии.
Идет ли речь о российской компании, в ведомстве не уточняют.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна