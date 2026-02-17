Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

СГБ Грузии: экс-вице-премьер находится на допросе в связи с соглашением с крупной нефтяной компанией


17.02.2026   14:34


СГБ Грузии разъясняет обстоятельства расследования в отношении бывшего вице-премьера Грузии Левана Давиташвили и бывшего генерального директора Нефтегазовой корпорации Грузии Георгия Чиковани.

«Леван Давиташвили и Георгий Чиковани допрашиваются в рамках продолжающегося расследования в Антикоррупционном агентстве Службы государственной безопасности в связи с соглашением, подписанным с одной из крупных нефтяных компаний», — сообщает IPN.

Отметим, стало известно, что 17 февраля в СГБ Грузии допрос были приглашены экс-министр экономики Грузии, бывший вице-премьер Леван Давиташвили и бывшие высокопоставленные чиновники нефтегазовой корпорации Грузии.

Идет ли речь о российской компании, в ведомстве не уточняют.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна