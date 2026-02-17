Прокуратура заявила о раскрытии дела о заказном убийстве Николоза Кварацхелия

17.02.2026 11:53





По информации прокуратуры Грузии, раскрыто уголовное дело об организации заказного группового умышленного убийства Николоз Кварацхелия.



В ведомстве сообщили, что прокуратура вынесла постановление о привлечении к ответственности Гурама Какулия, Давида Какулия и Бесариона Жвания (сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания - ред.) по факту организации заказного группового умышленного убийства Николоза Кварацхелия.



По информации следствия, проведённого Министерством внутренних дел, братья Гурам и Давид Какулия с целью мести «вору в законе» Гие Кварацхелия и укрепления собственного авторитета в криминальном мире задумали убийство его сына — Николоза Кварацхелия. Отец братьев Какулия, также так называемый вор в законе Давид Какулия, был убит 25 августа 2001 года в Москве. В криминальном мире и в обществе распространялась информация о том, что заказчиком убийства Давида Какулия якобы был Гия Кварацхелия.



Гурам и Давид Какулия сообщили о своём намерении другу Бесариону Жвания и договорились организовать убийство Николоза Кварацхелия. Жвания начал поиски исполнителей преступления и связался со своими знакомыми — Алеко Челидзе и Георгием Кавиладзе, предложив им по заказу братьев Какулия совершить групповое убийство, на что они согласились. В июле и августе 2021 года Челидзе и Кавиладзе по организации Жвания несколько раз выезжали в Республику Армения для встреч с заказчиками — Гурамом и Давидом Какулия, где получали указания, необходимые для организации убийства.



Для упрощения организации и руководства преступлением в начале сентября 2021 года Давид и Гурам Какулия незаконно пересекли государственную границу Грузии. Об этом было известно Бесариону Жвания, который разместил их в доме своей семьи по адресу проспект Ильи Чавчавадзе №78 в Тбилиси. В этот дом регулярно приходили Алеко Челидзе и Георгий Кавиладзе. Братья Какулия передали им мобильный телефон модели «Redmi» для связи во время совершения преступления.



Алеко Челидзе и Георгий Кавиладзе незаконно приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы, предназначенные для совершения преступления, установили адрес проживания Николоза Кварацхелия и посредством ежедневного наблюдения изучали маршруты его передвижения.



14 сентября 2021 года Кавиладзе и Челидзе арендовали автомобиль марки Hyundai Elantra и подготовились к совершению преступления.



15 сентября 2021 года около 16:20 они прибыли на арендованном автомобиле к улице Анжапаридзе в Тбилиси и устроили засаду на Николоза Кварацхелия, который находился там по личным делам. На месте происшествия Челидзе несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия. Кварацхелия попытался скрыться, однако Челидзе преследовал его и продолжил стрельбу, причинив тяжёлые, опасные для жизни ранения. После стрельбы Челидзе и Кавиладзе скрылись с места преступления на автомобиле под управлением последнего. Пострадавшего доставили в больницу, однако в тот же день он скончался от полученных ранений.



Сразу после совершения преступления Челидзе и Кавиладзе сообщили по телефону заказчикам — Гураму и Давиду Какулия — о произошедшем, после чего братья покинули своё временное жильё. Кавиладзе также связался с Бесарионом Жвания по телефону водителя такси и во время разговора намекнул на совершённое убийство.



Прокуратура предъявит Гураму Какулия, Давиду Какулия и Бесариону Жвания обвинение по статьям 25 и 109 (часть 2, подпункт «е», и часть 3, подпункт «г») Уголовного кодекса Грузии (в редакции 2021 года), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.



Как известно общественности, Алеко Челидзе и Георгий Кавиладзе уже осуждены за групповое умышленное убийство Николоза Кварацхелия, а также за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Им назначено наказание в виде 17 и 16 лет лишения свободы соответственно.



Гурам и Давид Какулия также отбывают наказание по другому уголовному делу. В 2022 году на улице Аракшвили они несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия с целью умышленного убийства, ранив одного человека, за что были приговорены к 9 годам лишения свободы каждый.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Бесариона Жвания меры пресечения в виде заключения под стражу.



В установленном законом порядке Бесарион Жвания будет объявлен в розыск.



Расследование по делу продолжается с целью установления других лиц, причастных к преступлению.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





