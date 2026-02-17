|
Экс-министр экономики и бывшие высокопоставленные чиновники корпорации нефти находятся на опросе в СГБ
17.02.2026 14:00
Бывший вице-премьер Грузии Леван Давиташвили и бывшие высокопоставленные чиновники корпорации газа и нефти вызваны на опрос в Службу государственной безопасности.
По информации «Интерпрессньюс», в данный момент они на находятся на опросе в ведомстве.
В связи с этом агентство ожидает комментария от Службы государственной безопасности.
