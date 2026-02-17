Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Экс-министр экономики и бывшие высокопоставленные чиновники корпорации нефти находятся на опросе в СГБ


17.02.2026   14:00


Бывший вице-премьер Грузии Леван Давиташвили и бывшие высокопоставленные чиновники корпорации газа и нефти вызваны на опрос в Службу государственной безопасности.

По информации «Интерпрессньюс», в данный момент они на находятся на опросе в ведомстве.

В связи с этом агентство ожидает комментария от Службы государственной безопасности.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна