В Тбилиси пройдет марш дружбы Грузии и Украины
24.02.2026 17:20
Участники шествия соберутся у посольства Украины в Тбилиси в 18:00. Это совсем недалеко от секции интересов РФ при посольстве Швейцарии.
Собравшись у посольства, демонстранты через некоторое время пойдут к парламенту. Возможно, из-за протеста ограничат движение по автомобильным дорогам.
«Мы, грузинский народ, снова стоим бок о бок с Украиной и украинским народом!
Мы знаем, что значит поддержка и дружба! Мы помним и всегда будем помнить мужество украинского народа и жертвы, принесенные ради спокойствия всего мира. Мы преклоняемся перед украинским народом и сегодня вспоминаем всех погибших, каждое оборвавшееся дыхание, голос, жизнь», — сказано в анонсе.
